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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

انخفاض لـ 36.. الأرصاد تكشف لـ"الدستور" طقس الـ 72 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الجو المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة، وذلك بعد الأجواء شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد في هذه الفترة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "بدايًة من غدًا ستبدأ درجات الحرارة في الاعتدال، لأن اليوم الثلاثاء، وأمس الإثنين كانا هما ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، والشعور بهذه الأجواء شديدة الحرارة التي ضربت محافظات القاهرة الكبرى".

ولفتت إلى أنه مع نهاية هذا الأسبوع الجاري من المتوقع انخفاض معدل درجات الحرارة لتكون ما بين 36 إلى 37 درجة. 

وتابعت: “ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد”.

ونصحت الدكتورة منار غانم، المواطنين في الشارع المصري بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة تحديدًا في توقيت الـ 12 ظهرًا وحتى الساعة الـ4 عصرًا، لأن هذه الفترة تسجل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، ولا بد من وجود غطاء للرأس، مع الإكثار من تناول المرطبات والسوائل وأهمهم المياه، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

القاهرة الكبرى وا القاهرة الكبرى والوجه القاهرة الغربي العامة للأرصاد الجوية الصعيد

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