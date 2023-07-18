تقارير: 4.9 مليار جنيه صادارات مستهدفة لـ"كيما" بنهاية يونيو 2024

ترصد «الدستور» في التقرير التالي خطة شركة «كيما» إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وفقا لخطة الموازنة التقديرية وفقا لمركز معلومات قطاع الأعمال العام للعام المالي 2023 /2024:

واشتملت الخطة على أنه مستهدف تحقيق ايرادات نشاط بقيمة 6.8 مليار جنيه فيما اشتملت خطة التصدير علي 4.9 مليار جنيه، ومستهدف تحقيق صافي ربح نحو 816 مليون جنيه فيما أنه من المستهدف ضخ استثمارات بنحو 86 مليون جنيه تشمل إحلال وتجديد مشروعات السماد واليوريا والتلوث وحماية البيئة.

الجدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل علي تنفيذ خطة خاصة باستكمال التطويربالمصانع والشركات التابعة، خاصة القطاعات الصناعية التي تشهد حالة من التنمية في ظل دعم الدولة للصناعة المحلية.

كما أنه شهد مجمع صناعات كيما طفرة في التنمية عبر افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصنع عقب تطويره وهو يعد أحد أهم القلاع الصناعية الكبرى الموجودة في الصعيد.

وكانت قد قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، تأجيل اعتماد السعر النهائي لمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، وفقاً لشروط التسوية الودية المبرمة مع شركة تكنومونت الإيطالية.

وقالت الشركة إن قرار العمومية بإرجاء الموافقة لمزيد من الدراسة؛ إذ دعت إلى تكثيف المفاوضات مع الشركة الإيطالية للوصول إلى سعر أفضل وإعادة العرض على الجمعية العامة.

وكان مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، وافق على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم حامض و 665 طن/يوم نترات أمونيوم (سماد - نقية لأغراض الصناعية).

وأوضحت الشركة في يونيو الماضي، أن القيمة الإجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه و مبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح، على أن يتم إصدار أمر الإسناد خلال الأسبوع الحالي.

وأشارت إلى أنها تفاوضت مع المقاول لتخفيض القيمة الإجمالية للمشروع من 323 مليون دولار إلى 297 مليون دولار.