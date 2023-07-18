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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مميزات مشروع قانون العمل الجديد 2023 للعاملين في القطاع الخاص

مشروع قانون العمل
مشروع قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد 2023 من الموضوعات التي شهدت زيادة في معدلات البحث على محرك جوجل والمحركات الأخرى لمعرفة الامتيازات التي قدمها القانون للعاملين خاصة في القطاع الخاص.

قانون العمل الجديد 2023

في هذا التقرير نرصد أبرز مميزات قانون العمل الجديد 2023 للعاملين في القطاع الخاص والذي يساهم في إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال.

وبالفعل أحال مجلس الشيوخ قانون العمل الجديد إلى مجلس النواب لبحث مشروع القانون وإبداء الرأي النهائي في المواد المقدمة لمعالجة القضايا العمالية.

سعى قانون العمل الجديد إلى تفعيل مبدأ ربط الأجر بالإنتاج وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، كذلك  ساعد في تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون.

وذكر المشروع فترة عمل العامل حيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد.

ووفق قانون العمل الجديد يحظر فصل العامل بشكل تعسفي، ويكون الفصل من خلال حكم قضائي، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل في المحافظات.

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أبرز مزايا مشروع قانون العمل 

وساعد مشروع قانون العمل على أن يحصل العاملون بالقطاع الخاص المخاطبون بالقانون على علاوة دورية تقدر بنحو 3% من أجر الاشتراك التأميني.

وانتبه القائمون على مشروع قانون العمل إلى بعض الفئات ومنها الأشخاص ذوو الإعاقة الجسدية، و كل أب لطفل معاق،  الأم التي ترعى طفلها حتى يبلغ سن عامين، وأخيرًا لكل معاق من أقاربه من الدرجة الثانية، حيث عمل على السماح بتخفيض ساعات العمل اليومية إلى ساعة واحدة لظروفهم الخاصة. 

لم يغفل نص مشروع قانون العمل الجديد العمالة غير المنتظمة حيث نص في أحد مواده  على أن تتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة، خاصة عمال الزراعة الموسميين، وعمال المقاولات وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر.

وضرورة إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص.

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مميزات مشروع قانون العمل الجديد 2023 للعاملين في القطاع الخاص

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