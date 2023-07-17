ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

جمال عبيد: قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يضمن استمرارية العمل

النائب جمال عبيد
النائب جمال عبيد

ثمن النائب جمال عبيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، مجهودات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مشيرًا إلى أنه يلعب دورًا حيويًا في المجتمع، حيث وحد ونظم جهود العمل الأهلي، وأن التحالف بمثابة آلية عمل موحدة ومنظمة للعمل المدني بعدما كانت مؤسسات المجتمع المدني تعمل في جزر منعزلة.

ولفت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن المجهودات البارزة للتحالف والتى يجني المواطنين ثمارها تتكامل مع جهود مؤسسات الدولة في الحد من الفقر وتخفيف الأعباء عن البسطاء ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، وهو دور وطني محمود لمؤسسات المجتمع المدني ويظهر معدن الشعب الأصيل الذي يتضح في الشدائد من التكاتف والتعاون لعبور الأزمة الاقتصادية.

ولفت إلى أن إقرار قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى سيحقق طفرة نوعية  في العمل الأهلى المجتمعى خاصة وأن القانون سيؤصل لفكرة توحيد جهود العمل المدني، كما سينظم العمل ويضبط آليات العمل في التحالف، كما أعطى الحق لأعضاء التحالف في إنشاء المشروعات والصناديق الاستثمارية التي تدر دخل على أعضاء التحالف الوطني والتحالف له كيان اعتباري ومقرات منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار وجود قانون للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يضمن استمرارية عمل التحالف، وبمثابة غطاء قانوني وشرعي للعمل داخل التحالف، وهو ما يضمن استمرار تقديم التحالف للخدمات الاجتماعية والداعمة للأسر الأولى بالرعاية.

التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي التنمية الاجتماعية والاقتصادية النائب جمال عبيد برامج الحماية تخفيف الاعباء تنمية المجتمع

الأكثر قراءة

"هو أنا لازم اتحبس كل يوم".. الأمن يتحفظ على مرتضى منصور فى المحكمة الاقتصادية

توجيه عاجل من وزير التنمية المحلية للمتضررين من عقار حدائق القبة المنهار

قتل أمه وأخاه وأصاب زوج شقيقته.. تأجيل محاكمة مرتكب جريمة الهرم

اللجنة الفنية: تضرر 3 عقارات مجاورة لعقار حدائق القبة المنهار

الصحة: مرض حمى الضنك غير مميت وأعراضه خفيفة

تأجيل محاكمة مرتضى منصور في "سب موظف عمومي" لـ16 أغسطس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟

"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟