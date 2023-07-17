جمال عبيد: قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يضمن استمرارية العمل

ثمن النائب جمال عبيد، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، مجهودات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مشيرًا إلى أنه يلعب دورًا حيويًا في المجتمع، حيث وحد ونظم جهود العمل الأهلي، وأن التحالف بمثابة آلية عمل موحدة ومنظمة للعمل المدني بعدما كانت مؤسسات المجتمع المدني تعمل في جزر منعزلة.

ولفت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن المجهودات البارزة للتحالف والتى يجني المواطنين ثمارها تتكامل مع جهود مؤسسات الدولة في الحد من الفقر وتخفيف الأعباء عن البسطاء ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، وهو دور وطني محمود لمؤسسات المجتمع المدني ويظهر معدن الشعب الأصيل الذي يتضح في الشدائد من التكاتف والتعاون لعبور الأزمة الاقتصادية.

ولفت إلى أن إقرار قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى سيحقق طفرة نوعية في العمل الأهلى المجتمعى خاصة وأن القانون سيؤصل لفكرة توحيد جهود العمل المدني، كما سينظم العمل ويضبط آليات العمل في التحالف، كما أعطى الحق لأعضاء التحالف في إنشاء المشروعات والصناديق الاستثمارية التي تدر دخل على أعضاء التحالف الوطني والتحالف له كيان اعتباري ومقرات منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأشار وجود قانون للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يضمن استمرارية عمل التحالف، وبمثابة غطاء قانوني وشرعي للعمل داخل التحالف، وهو ما يضمن استمرار تقديم التحالف للخدمات الاجتماعية والداعمة للأسر الأولى بالرعاية.