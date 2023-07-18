محافظ الإسكندرية ورئيس نادي القضاة يشاركان في افتتاح نادي المحامين بجليم

بدأ اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبد الحليم علام، وبمشاركة نقباء وأعضاء مجالس الفرعيات، في الاجتماع الذي يتم عقده بنادي المحامين بجليم في محافظة الإسكندرية.

واستقبل علام، منذ قليل، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حيث يشارك المحافظ في افتتاح نادي المحامين في جليم، وكذلك المستشار سعد السعدني، رئيس نادي قضاه الإسكندرية.

وشهد الحفل عرض فيديو يوثق عملية إنشاء نادي جليم.

واستعدت النقابة العامة للمحامين لافتتاح نادي محامي جليم بالإسكندريةِ، مساء اليوم بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، وأعضاء الجمعية العمومية.

وانتهت حالياً أعمال التجهيزات النهائية للنادي استعدادًا لافتتاحه اليوم الثلاثاء.

ويشار إلى أن النقيب عبدالحليم علام، نقيب محامين مصر ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قد وجه الدعوة لكافة أعضاء الجمعية العمومية لمحامين مصر، لحضور افتتاح نادي المحامين بجليم، بداية من الساعة السابعة مساءً، على أن يقتصر الحضور على المحامين فقط، ومن اليوم التالي للافتتاح يستقبل النادي المحامين وأسرهم.

وقرر النقيب العام إلغاء كافة مظاهر الاحتفال خلال افتتاح النادي، وذلك لما تمر به نقابة المحامين وجمعيتها العمومية من حزن وألم شديد على شهداء الواجب، من المحامين الذين توفاهم الله في الأيام القليلة الماضية.