«رياضة كفر الشيخ»: إنطلاق تدريبات مركز تأهيل الطلاب الراغبين في التقدم للكليات العسكرية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن إنطلاق تدريبات النسخة الثالثة من مبادرة مراكز تأهيل الطلاب الراغبين في التقدم للقبول بالكليات العسكرية وكلية الشرطة والتربية الرياضية للعام المالي 2023 /2024، المبادرة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ الإقليم.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن التدريبات تشمل تدريبات اللياقة البدنية والسباحة و التدرب على قفزة الثقة والتريض بالچيم على أحدث الأجهزة الرياضية بالإضافة إلى المحاضرات النظرية للإعداد النفسى، كما يضم برنامج التدريب أفضل المدربين الرياضيين المتخصصين و المعد النفسى للمتدربين ضمن النسخة الثالثة من مبادرة مراكز تأهيل الطلاب الراغبين في التقدم للكليات العسكرية.

مازالت الفرصة متاحة للراغبين في التقدم و الإشتراك فى المبادرة بالتوجه إلى مقر المديرية بحى الزهور الدور الثالث، إدارة التنمية الرياضية و يتم تحصيل مبلغ وقدرة 200 جنية قيمة الإشتراك الشهري لكل متدرب مع توفير زى رياضى لكل مشترك، كذلك إحضار صورة الرقم القومي وصورة شخصية 4 × 6 وإحضار شهادة صحية تفيد خلو الطالب من الأمراض والإصابات، المبادرة بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية وعبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة تدريبات النسخة الثالثة متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية و يمكنكم الإتصال على هاتف رقم 01015170090 الدكتور محمد محروس المنسق العام لمركز التأهيل العسكري بالمديرية.

وتكثف مديرية الشباب والرياضة من الحث علي تنشيط الرياضة في الأماكن المفتوحة والحدائق بكافة أنحاء المحافظة لمختلف الأعمار.