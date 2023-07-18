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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الجثة متفحمة.. مصرع شخص فى حريق بشقة بميت غمر

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب داخل منزل بمدينة ميت غمر، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر، باندلاع حريق هائل داخل أحد العقارات بالمدينة.

وانتقل على الفور ضباط وحدة المباحث، وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء تمكنتا من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وبالفحص تبين أن العقار مكون من طابق أرضي و3 علوي، ملك ورثة محمد الديب، وشب الحريق في الطابق الأرضي ملك أشرف محمد الديب، وتم إخماد الحريق دون أن يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق شب نتيجة ماس كهربائي في الوصلات الكهربائية الداخلية بالشقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قوات الحماية المدنية حريق منزل ميت غمر إصابات

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