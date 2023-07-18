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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 17 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

خبز
خبز

شنت مديرية التموين بالغربية، بقيادة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تفتيشية مكثفة على عدد من مخابز مركز زفتى، وذلك للتأكد من تطبيق مواصفات الخبز، والتأكد من جودته.

وأسفرت الحملة عن تحرير 17 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، لتلاعبهم في مواصفات الخبز وعدم تطبيقهم للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك خلال 24 ساعة.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود وزارة التموين لمكافحة التلاعب والغش في السلع التموينية وحماية حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة والنزاهة في توزيع السلع التموينية على المواطنين بأسعار مخفضة.

وشددت وزارة التموين على أنها ستواصل حملاتها التفتيشية المكثفة على جميع المخابز والمحلات التجارية في مختلف المحافظات، لتحقيق الشفافية والنزاهة في توزيع السلع التموينية وحماية حقوق المواطنين.

يأتي إجراء تحرير المحاضر المخالفات ضد أصحاب المخابز في إطار جهود وزارة التموين لضمان جودة الخبز المباع في الأسواق، والحفاظ على حقوق المواطنين في الحصول على منتجات تموينية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة.

وتعمل وزارة التموين بشكل دائم على تنظيم حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والمحلات التجارية في مختلف المحافظات، وذلك للتأكد من تطبيق مواصفات الخبز والحد من التلاعب فيها، وتحقيق العدالة والنزاهة في توزيع السلع التموينية على المواطنين.

كما تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية، من ضبط تاجر تمويني بمدينة زفتى، بعدما استولى وتصرف في سلع تموينية قيمتها 20 ألف جنيه ببيعها في السوق السوداء.

وكان وكيل وزارة التموين بالغربية، قد كلف مدير إدارة تموين زفتى، بتشكيل حملة للتفتيش على عدد من البدالين التموينيين بالمدينة، وتمكنت الحملة من ضبط التاجر التمويني الذي تمكن من استيلاء على سلع تموينية بقيمة 20 ألف جنيه، وتصرف فيها ببيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتجري شؤونها. ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود وزارة التموين لمكافحة التلاعب والغش في السلع التموينية وحماية حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة والنزاهة في توزيع السلع التموينية على المواطنين بأسعار مخفضة.

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