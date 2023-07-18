رضا سليم.. "مصور" عصبي أسقط الوداد مرتين وأغضب الرجاء

بات رضا سليم، لاعب فريق الجيش الملكي المغربي، قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لصفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقًا لما أكدته تقارير مغربية.

وأثارت صفقة سليم الجدل خلال الأيام الماضية بين تمسك إدارة الجيش الملكي ببقاء اللاعب، وإصراره على الرحيل الذي وصل إلى حد التمرد على النادي -على حد تعبير الصحف المغربية-.

فمن هو رضا سليم؟ ولماذا تسبب في أزمة بين الرجاء البيضاوي والجيش الملكي؟ ولماذا أثار غضب مدربه بسبب «مصور»؟

رضا سليم، لاعب مغربي، من مواليد 25 أكتوبر 1999 بمدينة الدار البيضاء المغربية.

بدأ سليم مسيرته ضمن صفوف شباب الجيش الملكي في عام 2011 واستمر مع الفريق 3 سنوات قبل أن ينتقل لنادي الرجاء البيضاوي تحت 19 عامًا وقضى 3 سنوات مع النادي قبل العودة مرة أخرى لرديف فريق الجيش الملكي في صيف 2017 ثم التصعيد للفريق الأول في صيف 2019.

ويجيد رضا سليم اللعب في مركز الجناح الأيمن كمركزه الأساسي بالإضافة إلى إجادته مركزي صانع الألعاب والجناح الأيسر.

أزمة بين الرجاء البيضاوي والجيش الملكي بسبب رضا سليم

وأثارت عودة رضا سليم لصفوف فريق الجيش الملكي غضب مسئولي نادي الرجاء، بعدما أقنعته إدارة الجيش بالتوقيع على عقود احترافية دون الرجوع لإدارة الرجاء الذي كان وقتها ضمن صفوف شبابه.

وتقدمت إدارة نادي الرجاء بشكوى ضد الجيش الملكي بسبب "خطف" رضا سليم، على حد تعبيرهم.

ونجحت إدارة الجيش الملكي في تسوية الأزمة مع نظيرتها في الرجاء بعدما سحبت هي الأخرى ملف شكواها ضد انتقال اللاعبين صلاح الدين السعداوي ومحمد الكريعي للرجاء، ليغلق الملف بأكمله في لجنة النزاعات لدى الاتحاد المغربي.

ثنائية الوداد.. بداية لم يحلم بها رضا سليم

بدأ رضا سليم مسيرته مع الفريق الأول لنادي الجيش الملكي في عام 2019 وبدأ في دخول قائمة الفريق والجلوس على دكة البدلاء في بطولة الدوري إلى أن جاءت مباراة الوداد البيضاوي في الدور الأول لبطولة كأس العرش.

وبدأ سليم المباراة على دكة البدلاء وشارك في الدقيقة 85 والنتيجة تشير لتقدم الجيش بهدف دون رد.

وسجل أول أهدافه بعد دقيقة واحدة فقط من دخوله المباراة، ثم قلص أيوب الكعبي النتيجة لنادي الوداد في الدقيقة 90، ثم أضاف سليم ثاني أهدافه وثالث أهداف الجيش الملكي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليقود فريقه لدور الـ16 لبطولة كأس العرش.

ثم انطلق سليم بعد تلك المباراة، وشارك بديلًا في مباراة أولمبيك أسفي ببطولة الدوري، ثم شارك أساسيًا في 4 مباريات متتالية، قبل أن يصاب في مباراة حسنية أغادير.

وتعرض سليم للإصابة في الكتف خضع على إثرها لعملية جراحية أبعدته عن المشاركة مع الفريق حتى نهاية موسم 2019-2020.

رضا سليم.. المصور الذي أغضب مدربه



أثناء مواجهة فريق شباب المحمدية بالجولة الـ28 للدوري المغربي بموسم 2021-2022، سجل رضا سليم هدفًا لفريقه بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وأثناء ركضه مع زملائه للاحتفال بالهدف أمسك بالكاميرا الخاصة بأحد مصوري المباراة والتقط صورة لزملائه أثناء احتفالهم معه بالهدف.

وتلقى سليم البطاقة الصفراء بسبب احتفاله بهذه الطريقة، وغاب عن مباراة فريقه التالية ضد الرجاء البيضاوي وهو ما أثار غضب ستيفن فاندنبروك، المدير الفني للجيش آنذاك وإدارة النادي.

وخرج فاندنبروك في تصريحات عقب المباراة مؤكدًا أن سليم وضع فريقه في مأزق بسبب غيابه عن مباراة مهمة للفريق مشيرًا إلى أن نقاط تلك المباراة مهمة للحفاظ على المركز الثالث والتأهل للمشاركة في الكونفدرالية.

عصبية متكررة

تسببت عصبية رضا سليم في معاقبته أكثر من مرة من قبل الحكام، إذ كانت المرة الأولى التي تلقى فيها بطاقة حمراء أمام فريق شبيبة القبائل الجزائري في مباراة إياب الجولة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكررها أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري في الدقائق الأخيرة من مباراة ذهاب الدور ربع النهائي من البطولة نفسها من الموسم المنقضي، وغاب عن فريقه في مباراة الإياب.

وبعد تلك الحالة بـ3 أسابيع، تلقى رضا بطاقة حمراء مباشرة في مباراة فريقه ضد الوحدة الإماراتي ببطولة كأس الملك سلمان، بعد بصقه على لاعب فريق الوحدة.

ثم قرر النادي إحالة رضا إلى المجلس التأديبي وتسليط عقوبة مشددة عليه بعد ارتكابه سلوك غير رياضي.

ماذا يفعل رضا سليم أمام الأندية المصرية؟

أولى المباريات التي خاضها رضا سليما أمام الأندية المصرية كانت يوم 12 فبراير الماضي، عندما حل ضيفًا على فريق بيراميدز مع الجيش الملكي بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

وتعادل الفريقان في مباراة الذهاب بهدفين لكل منهما، وشارك سليم أساسيًا ثم خرج في الدقيقة 92.

ثم واجه فيوتشر في 26 من الشهر نفسه وبنفس الدور، وفاز فريق الجيش الملكي بهدفين دون رد، وشارك سليم أيضًا أساسيًا ثم خرج من المباراة في الدقيقة 82.

وفي يوم 8 مارس واجه فيوتشر في مباراة الإياب، وشارك في خسارة فريقه بهدفين دون، بعدما شارك بديلًا في الدقيقة 64.

ثم لعب مباراة العودة ضد بيراميدز يوم 19 مارس، وفازوا بهدف دون رد وشارك سليم في المباراة حتى خرج في الدقيقة 94.

أنهى 15 عامًا من عصيان الدوري المغربي

ساهم رضا سليم في حسم فريق الجيش الملكي لقب بطولة الدوري المغربي عن الموسم المنقضي، بعدما سجل 11 هدفًا وصنع 10 لزملائه في 28 مباراة لعبها خلال البطولة.

وخاض الجيش الملكي منافسة شرسة على لقب الدوري المغربي مع فريق الوداد البيضاوي استمرت حتى الجولة الأخيرة من عمر البطولة.

وفي الجولة الأخيرة حل الجيش الملكي ضيفًا على فريق اتحاد طنجة، فيما واجه الوداد نظيره المغرب الفاسي.

وتقدم رضا سليم للجيش في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، ثم عادل سفيان الموداني النتيجة لاتحاد طنجة في الدقيقة 16 من ركلة جزاء، ثم أضاف أحمد حمدون الهدف الثاني للجيش في الدقيقة 48 واستمر تقدم الجيش الملكي حتى الدقيقة 75 ثم عادل محسن متولي النتيجة لفريق اتحاد طنجة.

ثم تحصل الجيش الملكي على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجلها رضا سليم ليحسم لقب الدوري لصالح فريقه بفارق نقطة عن الوداد، الذي حل وصيفًا.