مخطوطات تاريخية في متحف المخطوطات بمعرض الإسكندرية للكتاب (فيديو)

يعد جناح الأزهر من أهم الأجنحة المنظمة داخل معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته الثامنة عشرة، والذي يشهد إقبالًا من القراء ورواد المعرض للاطلاع على محتوياته.

ومن خلال متحف المخطوطات وركن الفتوى، وركن الخط العربي، وجناح الطفل، اعتاد رواد معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب على الاطلاع في رحاب الأزهر الشريف.

وداخل متحف المخطوطات تجولت الدستور، للاطلاع على المستنسخات الأصلية لأقدم المخطوطات، التي تحكي تاريخًا عريقًا لأبرز الشخصيات والشيوخ والمواقف التي كان للأزهر الشريف دورًا محوريًا في حياتهم ومواقفهم.

ويقول مصطفى أكرم منسق مكتبة الأزهر الشريف إن متحف المخطوطات يحتوي على نماذج من أهم المخطوطات التي اختبرت بعناية ليطلع عليها جمهور معرض الإسكندرية للكتاب، ولذلك حرصنا أن يواكب متحف المخطوطات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الحديثة لتسهيل الاطلاع عليها.

وتابع: إننا استخدمنا تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال QR CODE، بحيث يتمكن زائر المعرض من تصفح المخطوطة وقراءتها والاطلاع عليها كأنها بين يديه، وهذا دمجٌ بين القيمة الحداثية في تطوير كل ما هو ذو تاريخ عريق معرفي معلوماتي بسهولة وأصالة للجمهور.

وأشار إلى أن مخطوطات مكتبة الأزهر لا تقتصر على العلوم الدينية فحسب، بل تتناول شتى العلوم المعرفية المجتمعية من الفنون والآداب والعلوم والهندسة والفلك.

وأضاف: إن أحدث مخطوطات المتحف هي مخطوطة في الصناعة الموسيقية وطرق العزف وكتابة النوت الموسيقية والآلات الموسيقية، ليطلع عليها المهتمون.

وأكمل قائلاً: "إننا نحرص في ربط الأجيال الجديدة بالعلماء والشيوخ الجلّاء وكل من تتلمذ وبدأ في أروقة الأزهر الشريف، وذلك من خلال جناح الشخصيات الذي يضم تاريخ سيرة الآلة في الأزهر الشريف، وهم من درسوا في الأزهر الشريف وبداخل أروقته أصبحوا قامات كبيرة وتقلدوا عديدًا من المناصب في بلدانهم، منها يكو دانغوت في نيجيريا، ومأمون عبد القيوم في المالديف، ومحمد فؤاد هورامي في العراق، وسيتم عرض كل سيرة الذاتية تباعًا في السنوات المقبلة".

كما تضمن جناح الأزهر الشريف صور تاريخية للأزهر ومشاركات الأزهر المجتمعية خلال مراحل الدفاع الوطني و ونشاط الأزهر في فترات الحروب وثورات مصر التاريخية.

وواصل أن شخصية المعرض لجناح الأزهر الدكتور سليمان دُنيا، وحرصنا على عرض سيرته الذاتية ونشأته ومراحل تلقيه العلم في رحاب الأزهر الشريف، وجهوده في الجمع بين المسلمين ونشر محبتهم بينهم، والجمع بين الشرع والتفكير المنطقي في الوصول للقضايا الدينية.

متحف المخطوطات

متحف المخطوطات

متحف المخطوطات

متحف المخطوطات