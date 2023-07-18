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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة" تفحص العاملين بـ"تعليم مطروح"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، يرافقه الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، انطلاق الكشف الطبي علي العاملين بديوان مديرية التعليم ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة. 

وقدم وكيل تعليم مطروح الشكر والتقدير لمديرية الصحة ووكيل الوزارة، مشيرا إلى أن الكشف الطبي على العاملين بتعليم مطروح يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المثمر بين المديريتين وفي ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين والعاملين بالمصالح الحكومية وفي إطار التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة.

وأكد الدكتور مبروك سالم أن أعمال الكشف الطبي تشمل تقديم خدمات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن وغيرها وكذلك خدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة. 

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