زيارات تبادلية بين طلاب "آداب طنطا" وجامعة نزوى بسلطنة عمان

شاركت كلية الآداب جامعة طنطا، عدد من الطلاب بقسم الإعلام بالكلية للتدريب فى جامعة نزوى بسلطنة عمان للبنات، في مجال العلوم الإنسانيه والاجتماعية ولزيادة الخبرات التدريبية والعلمية فى مجال الإعلام، وكان فى استقبالهم حمد بن سليمان، مدير العلاقات العامة بجامعة نزوى بسلطنة عمان.

جاء ذلك في إطار التبادل الطلابي بين جامعة طنطا وجامعة نزوى بسلطنة عمان.

وفى سياق متصل نجح فريق طبى فى المستشفى التعليمى العالمى في إجراء استئصال ورم بالكلى اليسرى لطفلة صغيرة بعد استقبال الحالة بمستشفى سرطان الأطفال الجامعي وتشخيصها بورم سرطاني بالكلي اليسري (ويلمز) عن طريق الفحص الإكلينكي والأشعة المقطعية والمسح الذري.

أشاد الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، بكفاءة ومهارة الفريق الطبى الذى أجرى الجراحة، مؤكدا أن هناك أولوية قصوى لدى الجامعة لتقديم كافة أشكال الدعم لمستشفى الجامعي لسرطان الأطفال الجديد بعد إعادة افتتاحها فى مايو الماضى بحضور الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد تكليف دولة رئيس مجلس الوزراء لجامعة طنطا بتشغيل وإدارة مركز 57357 لعلاج سرطان الأطفال بطنطا موضحًا أن المستشفى يخدم مرضى السرطان من الاطفال بوسط الدلتا بأعلى كفاءة ممكنة.

أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، أنه فور تشخيص حالة الطفلة، تم تشكيل فريق جراحي على أعلى مستوى، وقام الفريق باجراء استئصال جذري وكامل للورم والكلى اليسري، بنجاح وتنظيف البطن من الغدد الليمفاوية السرطانية، وتتماثل الطفلة فى الشفاء، موجهاً الشكر للدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستفيات الجامعية، الدكتور هشام توفيق المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي لسرطان الأطفال، والدكتور محمد سمير مدير المستشفى التعليمي العالمي، والدكتور شريف شحاته رئيس قسم الجراحة ورئيس وحدة جراحة الأطفال، والدكتور أيمن عبد المقصود رئيس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية، والدكتور أحمد حرقان مدير العناية المركزة لجهودهم فى إنقاذ الطفلة.