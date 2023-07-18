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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدحت صالح نجم ثالث ليالي مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية

مدحت صالح
مدحت صالح

تشهد فعاليات برنامج المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر في الإسكندرية العديد من الحفلات، حيث يحيي النجم مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته حفلا في الثامنة والنصف مساء يوم الجمعة 21 يوليو على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".
يتضمن البرنامج نخبة مختارة من أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد، منها: "أكيد"، "حكاية وردية"، "ولاتسوى دموع"، "بحلم على قدى"، "من نظرة"، "كوكب تاني"، "المليونيرات"، "حد يقول لحبيبي"، "بحلم على قدى"، "ماشي في ضلها"، "يتقال"، و"وعدى وابن مصر"، إلى جانب مختارات من أشهر مؤلفات تراث الموسيقى العربية التي اشتُهِر بأدائها.

وتنطلق فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء بمدينة الإسكندرية، غدًا الأربعاء 19 يوليو الجاري، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

فعاليات برنامج المهرجان الصيفي دار الاوبرا مدحت صالح مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية

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