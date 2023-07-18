حملات موسعة لشرطة المرافق لإزالة الإشغالات بميادين الجيزة

كثفت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، حملاتها بالتنسيق مع مسؤلى الأحياء بالمحافظة، للحفاظ على المشهد الحضارى بالميادين والشوارع، وإزالة الإشغالات والتعديات الخاصة بالمحلات والمقاهي.

استهدفت حملة عدة مناطق منها العمرانية وبولاق الدكرور والطالبية، أسفرت عدم تحرير وإزالة 108 مخالفات تعدٍ وإشغال طريق لباعة متجولين ومقاهى، ومحلات تجارية، بالإضافة إلى إزالة استاندات وحواجز حديدية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.