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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حملات موسعة لشرطة المرافق لإزالة الإشغالات بميادين الجيزة

شرطة المرافق
شرطة المرافق

كثفت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، حملاتها بالتنسيق مع مسؤلى الأحياء بالمحافظة، للحفاظ على المشهد الحضارى بالميادين والشوارع، وإزالة الإشغالات والتعديات الخاصة بالمحلات والمقاهي.

استهدفت حملة عدة مناطق منها العمرانية وبولاق الدكرور والطالبية، أسفرت عدم تحرير وإزالة 108 مخالفات تعدٍ وإشغال طريق لباعة متجولين ومقاهى، ومحلات تجارية، بالإضافة إلى إزالة استاندات وحواجز حديدية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق. 

شرطة المرافق شوارع الجيزة حملات إزالة حملة العمرانية المحلات والمقاهي الميادين تحرير محلات تجارية

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