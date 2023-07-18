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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز العاصمة الإدارية يستمع لآراء ومشكلات سكان الحى R3

اللقاء
اللقاء

عقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الدوري مع سكان الحي السكني الثالث R3، للوقوف على أي مشكلات أو عقبات قد تواجه السكان والاستماع إلى آرائهم، ومناقشة مقترحاتهم ومطالبهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات لقاطني الحي السكني الثالث، واستكمالاً للعمل على حل المشكلات وتذليل العقبات للسكان بالحي الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة.    

واستهل المهندس شريف الشربيني، اللقاء مع السكان بالترحيب والرد على جميع محاور أجندة الاجتماع والنقاط المقترحة من السكان، ومناقشة الطلبات التي قدموها، وبدأ النقاش حول هذه المقترحات والطلبات حيث تم التوجيه بالتنسيق والتنفيذ الفوري للمقترحات والطلبات في حدود المسموح به مع الأخذ في الاعتبار الطلبات التى تندرج خارج تخصصات الجهاز، فتتم دراستها والتنسيق مع الجهات المعنية صاحبة الولاية على هذه الخدمات مع شركة العاصمة مثل الغاز والسنترال وكذا الأسواق التجارية الكبيرة وكاميرات المراقبة للشوارع الرئيسية.

وأوضح رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة أن من ضمن المناقشات للطلبات المقدمة زيادة الاهتمام بالمسطحات الخضراء في بعض المناطق، وتم على الفور توجيه إدارة الزراعة بالجهاز بعمل المعاينات اللازمة لإمكانية التنفيذ الفوري بعد الدراسة، كما شملت الطلبات تكثيف أعمال مكافحة الحشرات الطائرة، وعلى الفور تم التنسيق مع جهاز شئون البيئة لانطلاق سيارتين بالتبادل بالرش في توقيتات مختلفة بذات القطاعين.

وأكد المهندس شريف الشربيني، في نهاية اللقاء، أنه يتم العمل نحو زيادة عجلة التنمية بالمدينة وتشغيل الخدمات الضرورية، والتي تفي بكل الاحتياجات الخاصة بقاطني المدينة وروادها في نطاق عمل الجهاز، كما توجه السكان بالشكر لرئيس الجهاز على الجهد المبذول بالمدينة.

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