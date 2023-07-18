بنك مصر الأول على مستوى الجمهورية في تسويق القروض المشتركة

حصل بنك مصر، على المركز الأول على مستوى الجمهورية، في تسويق القروض المشتركة خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك وفقاً لمؤسسة بلومبرج العالمية والمتخصصة في مجال المال والبنوكعلى مستوى البنوك المحلية.

كما حافظ بنك مصر على مركزه المتقدم والرياديعلى مستوى القارة الإفريقية، حيث حصل البنك على المركز الرابع كأفضل مسوق للقروض المشتركة على مستوى قارة إفريقيا، ويأتي ذلك التتويج بعد أن قام البنك بإتمام 8 قروض مشتركة بقيمة إجمالية حوالي 966 مليون دولار، لعب فيها البنك بدور مسوق التمويل (Bookrunner).

وبذلك يواصل بنك مصر الحفاظ علىمركزه المتقدم على مستوى مصر وإفريقيا في مجال تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات وفقاً للتقييم الذي تعده مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك، وتجدر الإشارة إلى أن الترتيب الحاصل عليه بنك مصر عن دوره كمسوق للقروض المشتركة (Bookrunner)؛ هو من الأدوار الأساسية في القروض المشتركة والتي تعتمد على الدراسة والتسويق وتعكس العلاقات الجيدة مع كلاً من العملاء التي يتم تسويق القروض لهم وكذا البنوك التي يتم دعوتها للمشاركة في تلك القروض، ويعد هذا تأكيداً للأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمراراً للخطط التسويقية المكثفه التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الإستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات.

جدير بالذكر أنه وفقاًللخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات يتم حاليا دراسة عدة عمليات تمويلية في العديد من القطاعات منها (الاستثمار العقاري،السياحة، النقل البريوالمواصلات، البترول والغاز،الأسمدة، البتروكيماويات، الكهرباء، التعليم،السيارات، مقاولات).

هذ وقد حصد البنك على العديد من الجوائز الرائدة والمتخصصة في مجال ائتمان الشركات خلال عامي 2022 و2023 من قبل كل من جلوبال بيزنس أوتلوك،ومجلة كوزموبوليتان ذا دايلي بيزنس،ومجلة جلوبال براندز،و بي تي بانكنج آند فاينانس، وكذا حصل البنك على العديد من الجوائز عن أفضل العمليات التمويلية لعام 2022 من مؤسسة ايميا فاينانس العالمية، كما حصل البنك مؤخراً علي جائزة أفضل بنك إسلامي في مصر لعام 2023 من مجلة يورومني.

ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التي تعد محور اهتمامه دائماً، حيث أنهم شركاء النجاح في كافة الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.