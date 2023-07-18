إصابة 9 فى انقلاب ميكروباص ببدر

أصيب 9 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق نطاق مدينة بدر بمحافظة القاهرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى مدينة بدر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه إصابة 9 أشخاص، نقلوا جميعًا إلى المستشفى للعلاج.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.