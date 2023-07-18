إصابة شخصين فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

أصيب شخصان بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمنطقة منشأة لطف الله بمدينة الفيوم.



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغًا بنشوب مشاجرة بمنطقة منشأة لطف الله بمدينة الفيوم ووجود مصابين.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن المشاجرة نشبت بين طرفين بسبب خلافات الجيرة وأسفرت عن إصابة شخصين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.