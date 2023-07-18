محافظ الدقهلية: شركة مياه الشرب عليها دور كبير في حالات الطوارئ وكسح مياه الأمطار

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم الثلاثاء بزيارة تفقدية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى وكان في استقباله خالد نصر رئيس مجلس إدارة الشركة.

وشهد خلال الزيارة استلام دفعة جديدة من سيارات النافوري سعة 5 متر مكعب وعددهم 5 سيارات والتي تستخدم في حالات الطوارئ وتسليك خطوط الصرف الصحي بالشوارع الضيقة.

وتفقد "مختار" مقر الخط الساخن بالشركه والذي يستقبل شكاوي المواطنين على مدار 24 ساعه في حالة وجود اي كوارث أو مشاكل.

وأكد "المحافظ" على أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي عليها دور كبير بالتعاون مع الوحدات المحلية في حالات الطوارئ وكسح مياه الأمطار وتلبية احتياجات المواطنين.

وثمن "مختار" دور شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية علي كل ما تبذلوه وتقدمه وتنفذه من مشروعات في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي لخدمة المواطنين، وفي مقدمتها مشروع تطوير محطتي رفع 15 مايو بجمصة والتي غيرت وجه الحياة في منطقة 15 مايو والشيخ زايد.

كما أكد “المحافظ” أننا نعمل جميعاً كل في موقعه من أجل تلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية المختلفة وحل مشاكلهم.

كما استمرت أعمال الحملات المكثفة من خلال ادارة الإعلانات بالمحافظة لإزالة الإعلانات المخالفة وغير المرخصة والعشوائية بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.

وأوضح التقرير الذي عرضه المحاسب محمد البدوي مدير ادارة الاعلانات بالمحافظة انه تم ازالة عدد من الاعلانات المخالفة والغير مرخصة بشارع الدراسات بنطاق حي شرق مدينة المنصورة وتم التحفظ على الاعلانات التي تم إزالتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وفقا لاشتراطات لائحة الاعلانات المقررة بالتنسيق مع الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة وفريق عمل الإعلانات والإشغالات برئاسة حي شرق المنصورة.

يذكر أن الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق لائحة تنظيم الإعلانات وإزالة الإعلانات العشوائية والغير مرخصة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

جانب من الزياره