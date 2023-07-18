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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لإتمام مراسم الدفن.. تسليم جثامين ضحايا عقار حدائق القبة لأسرهم

عقار حدائق القبة
عقار حدائق القبة

أمر المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية، بالتصريح بدفن 13 ضحية في حادث انهيار عقار حدائق القبة وتسليم الجثث لذويهم تمهيدًا للدفن في مقابر العائلة.

ووقف عدد من الأهالي أمام مستشفى الدمرداش في انتظار خروج الجثث، وتسلمها لإتمام مراسم الدفن وإنهاء التراخيص.

كانت أمرت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، تشكيل لجنة هندسية من حي حدائق القبة ومحافظة القاهرة؛ لفحص أسباب انهيار العقار الذي تسبب في مصرع 13 شخصا.

وقررت النيابة ندب المعمل الجنائي لمعاينة المكان وإعداد تقرير حول أسباب انهياره وتحديد قيمة الخسائر، ونقل جثث الضحايا لمشرحة مستشفى الدمرداش، كما تم نقل المصابين لإسعافهم.

كما أمر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار العقار، وكلف النيابة الإدارية للإدارة المحلية القسم الثالث بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

المحامي العام لنيابات غرب القاهرة الكلية حادث انهيار انهيار عقار مقابر العائلة

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