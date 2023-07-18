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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شون دمياط مستمرة فى استلام الأقماح

القمح
القمح

أعلنت مديرية تموين دمياط عن استمرار فتح شونة مطحن السادات بالسيالة وشونة البنك بكفرسعد، تنفيذًا لقرار علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 21 لسنة 23، بغلق كافة الشون ما عدا شونة مطحن السيالة وشونة البنك بكفر سعد للاستمرار في توريد الأقماح وغلق ماعدا ذلك من الشون.

كما أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن بداية التصفية الموسمية الثانية لعام 2023 ابتداءً من تاريخ 7/8/2023 (الأوكازيون الصيفي ) لمدة شهر، وعلى التجار الراغبين في الاشتراك بالأوكازيون التقدم للمديرية بما بفيد ذلك.

احمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة التجارة الداخلية توريد الأقماح تموين دمياط علي المصيلحي وزير التموين والتجارة على المصيلحى وزير التموين علي المصيلحي مديرية التموين والتجارة الداخلية

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