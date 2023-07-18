شون دمياط مستمرة فى استلام الأقماح

أعلنت مديرية تموين دمياط عن استمرار فتح شونة مطحن السادات بالسيالة وشونة البنك بكفرسعد، تنفيذًا لقرار علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 21 لسنة 23، بغلق كافة الشون ما عدا شونة مطحن السيالة وشونة البنك بكفر سعد للاستمرار في توريد الأقماح وغلق ماعدا ذلك من الشون.

كما أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن بداية التصفية الموسمية الثانية لعام 2023 ابتداءً من تاريخ 7/8/2023 (الأوكازيون الصيفي ) لمدة شهر، وعلى التجار الراغبين في الاشتراك بالأوكازيون التقدم للمديرية بما بفيد ذلك.