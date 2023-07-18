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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بالمخالفة للقانون واللائحة

تحرك برلماني يتهم "هيئة سلامة الغذاء" بالتفرقة بين عامليها

النائبة إيرين سعيد
النائبة إيرين سعيد

تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن ما انتهجته هيئة سلامة الغذاء من سياسات مخالفة لقانون العمل ولقانون إنشاء الهيئة ولائحتها الداخلية.

وتساءلت “سعيد” قائلة: “هل يجوز للهيئة حرمان الصيادلة من تحضير الماجستير إلا في موضوع واحد علمًا بأنه علي نفقتهم الخاصة وحرمانهم من يوم للتفرغ والدراسة؟، هل يجوز حرمان الصيادلة دون غيرهم من العاملين بالهيئة من بدلات السفر والتنقل وتوفير مبيت في حال الإغتراب أو السفر في مأموريات خارج الهيئة وإلزام المكلف على الإمضاء بالتنازل عن حقوقه المادية ومنع طلبه للنقل من فرع لآخر مخالفاً للمواد ٦٦و٦٧ و٦٨ و٧٠ و٧٣  من اللائحة الداخلية لإنشاء الهيئة؟”.

وأشارت عضو صحة البرلمان إلى أنه كيف تنمي هيئة سلامة الغذاء روح الانتماء والإخلاص لها وهي من الجهات الرقابية من الطراز الأول وهي تنتهج سياسات فيها تفرقة بين الصيادلة والبيطريين والزراعيين في منح الحقوق السابقة لفئة دون الأخرى؟.

البيطريين البرلمان النائبة إيرين سعيد هيئة سلامة الغذاء دكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الصيادلة الماجستير

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