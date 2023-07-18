الأنبا بشارة جودة يرأس قداس افتتاح الندوة التكوينية بأبو قرقاص

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس افتتاح الندوة التكوينية، المقامة بفندق التكوين، في أبو قرقاص.

جاء ذلك بمشاركة الأب يوساب أيوب، والأب مايكل ويليام، والأب متى رزق، مسؤولي الندوات التكوينية بالإيبارشية، وعدد من كهنة الإيبارشية، والأخوات الراهبات، والشمامسة الإكليريكيين.

تقام الندوة لمدة ثلاثة أيام، تحت شعار "معًا نحو الحرية من الإدمان بين القيود والتحرر"، حيث أكد نيافة المطران أهمية أن تضع الكنيسة ثقتها في الشباب، الذين هم مستقبلها، لذلك تحرص الإيبارشية على تنظيم ندوات تكوينية، بهدف تنمية المستويات الثلاثة للشباب: الجانب الروحي، والاجتماعي، والثقافي.

وشارك المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، في احتفالية "في حب مصر"، التي نظمها فريق ترانيم "الخبر السار"، وذلك بكلية رمسيس للبنات.

وافتتح سيادة المطران الاحتفالية بالصلاة للرب يسوع، والصلاة من أجل مصر، والسلام في العالم. تضمنت الأمسية الاحتفالية عددًا من الترانيم الروحية المتنوعة، قدمها الفريق الكاثوليكي.