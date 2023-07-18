الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تتفقان على نقل أصول نووية أمريكية إلى سول

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، عن اتفاق الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على نقل أصول نووية أمريكية إلى سول.

ونددت كوريا الشمالية بقرار الولايات المتحدة نقل غواصة تحمل صواريخ كروز إلى شبه الجزيرة الكورية، وأعلنت أن هذه خطوة "تقرب المواجهة النووية"، حيث قالت إن الولايات المتحدة خرقت بطائرات استطلاع أخيرًا مجالها الجوي قرب الساحل الشرقي، وليس هناك ما يضمن عدم وقوع حادث مروع يتم فيه إسقاط طائرة استطلاع استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق البحر الشرقي.

واعتبرت كوريا الشمالية أن الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة لإدخال أصول نووية استراتيجية إلى شبه الجزيرة الكورية هي "ابتزاز نووي صارخ ضد كوريا الشمالية ودول المنطقة وتشكل تهديدًا خطيرًا للسلام".

وفي يونيو الماضي وصلت غواصة أمريكية تحمل صواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية إلى ميناء بوسان في كوريا الجنوبية بعد اتفاق بين واشنطن وسيول.