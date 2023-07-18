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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": أوكرانيا تعلن تضرر منشآت فى ميناء "أوديسا" جراء غارات روسية

أوكرانيا تعلن تضرر
أوكرانيا تعلن تضرر منشآت في ميناء "أوديسا" جراء غارات روسية

أعلنت السلطات الأوكرانية عن تضرر منشآت فى ميناء أوديسا جراء غارات روسية، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وكان مسئول عسكري في إقليم "لوجانسك" قد قال إن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تخطط لتنفيذ عمل تخريبي ضد محطة ميناء "أوديسا" لتحويل الانتباه عن الخسائر الكارثية لنظام كييف في "دونباس".

ونشرت الدفاع الروسية- في تسجيل مصور أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الأربعاء، لقطات تظهر تدمير نقاط لإطلاق النار للقوات الأوكرانية ومدرعاتها باستخدام طائرات هجومية من طراز "سوـ 25".

ونقلت وكالة أنباء "تاس" عن أندريه ماروتشكو الضابط في الميليشيا الشعبية في إقليم "لوجانسك"، قوله: إن كييف تخطط لعملية أخرى كاذبة في جنوب أوكرانيا في محاولة لتحويل الانتباه عن إخفاقاتها في دونباس والخسائر الكارثية.

وتنظر القيادة الأوكرانية في إمكانية القيام بأعمال تخريبية في مصنع ميناء أوديسا، ولا سيما عن طريق تفجير منتج كيميائي، ثم يلقي باللائمة على روسيا فيما بعد على التسبب في كارثة من صنع الإنسان.

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