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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء والبط والرومي اليوم الثلاثاء 18 يوليو

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء، استقرارًا عند نفس أسعار أمس حيث يشهد القطاع الداجني حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية نتيجة إلي توفير الأعلاف والخامات.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن خلال بداية التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 

أسعار لحم الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 18 يوليو في بورصة الدواجن 58 جنيه ، وتباع في الأسواق الشعبية 66 جنيها للكيلو.

أسعار لحم الفراخ الساسو  اليوم الثلاثاء 18 يوليو في بورصة الدواجن 99 جنيه ، وتباع في الأسواق الشعبية  105 جنيهات للكيلو.

أسعار لحم الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء 18 يوليو في بورصة الدواجن 95 جنيه ، وتباع في الأسواق الشعبية 110 جنيها للكيلو.

أسعار لحم الفراخ الأمهات اليوم الثلاثاء 18 يوليو في بورصة الدواجن 56 جنيه، وتباع في الأسواق الشعبية 60 جنيها للكيلو.

أسعار النعام والبط 18 يوليو 2023

بلغت أسعار لحم نعام القائم اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 120 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم السمان اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 65 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بط (بلدي) اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 95 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم الفراخ الأحمر اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 70 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم فخد نعام اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 255 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم نعام (مشفي) اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 355 جنيها للكيلو.

رئيس شعبة الدواجن: انخفاض الأسعار في الأسواق بصورة ملحوظة

اتحاد المنتجين: تراجع أسعار الدواجن 10%.. والأعلاف 30%

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن فى مصر اليوم الثلاثاء 18-7-2023

التعاملات الصباحية|أسعار الدواجن اليوم الأثنين 17 يوليو 2023

أسعار الرومي اليوم الثلاثاء

بلغت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 100 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 80 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 60 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض بني ( أرضي )اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 64 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 55 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 57 جنيها للكيلو.

بلغت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 120 جنيها للكيلو.

بلغت أسعارلحم بط (مولار) اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 60 جنيها للكيلو.

بلغت أسعارلحم بط(فرنساوي) اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 55 جنيها للكيلو.

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