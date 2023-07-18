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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس شعبة الدواجن: انخفاض الأسعار في الأسواق بصورة ملحوظة

عبد العزيز السيد،
عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن

 أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق بصورة ملحوظة في الأسواق.

وقال رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي أم سي"، إن أسعار الدواجن كانت ثابتة منذ فترة كبيرة، ومن قبل عيد الأضحى، حيث يستقر سعرها داخل المزارع ويصل إلى 67 جنيها، لافتاً أن الأسعار انخفضت بفرق 10 جنيهات، منذ بداية الأسبوع الحالي.

 وأكد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، على أن أسعار الدواجن لم تشهد هذا الانخفاض منذ فترة كبيرة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تتابع باستمرار توفير الأعلاف والإفراج عنهم بشكل واضح، مشددا على أن الوضع مستقر ونسعى إلى أن يشعر المواطن بهذا الانخفاض.

كما أكد أن الحلقات الوسيطة تمثل المشكلة الرئيسية في ارتفاع أسعار الدواجن، ويجب أن يكون هناك تحركات ورقابة فورية من وزارة التموين، قائلاً:":" لو لاقيت تاجر بيبيع بسعر عالي حاسبه وبلغ عنه".

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