اتحاد المنتجين: تراجع أسعار الدواجن 10%.. والأعلاف 30%

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تراجع أسعار الدواجن بنسبة 10% والبيض بنسبة 3%، حيث انخفضت أسعار الدواجن من 66 جنيهًا للكيلو في المزرعة إلى 59 جنيهًا في المزرعة، وانخفضت أسعار كرتونة البيض من 116 و117 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو، كما انخفضت أسعار الأعلاف بنسبة 30%، حيث انخفض سعر الطن من 29 ألف جنيه إلى 22 ألف جنيه، نتيجة زيادة الإفراج عن المواد الخام للأعلاف.

وأضاف "الزيني"، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن توافر الأعلاف واستدامتها يؤدي إلى مزيد من دخول منتجين جدد في دورات تربية وتسمين جديدة، وبالتالي زيادة الإنتاج وتراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، مشيرًا إلى أن الإفراجات الحالية متوافقة مع الإنتاج الحالي والطاقة الإنتاجية الحالية، حيث إن 40% من المنتجين خرجوا من دورات التربية.

وأضاف "الزيني" أن القوة الشرائية تراجعت بنسبة 50% نتيجة محدودية الدخل وتأثرت بارتفاع الأسعار نتيجة عملية التضخم، مطالبًا باستمرار توافر خامات الأعلاف واستدامتها، مع وجود مخزون استراتيجي من الذرة وفول الصويا لمدة ثلاثة أشهر حتى لا يحدث نقص في المخزون كما حدث خلال الستة أشهر الماضية، لافتًا إلى أن مستقبل الصناعة يتوقف على توافر الخامات وسعر الصرف والقوة الشرائية.