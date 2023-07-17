التعاملات الصباحية|أسعار الدواجن اليوم الأثنين 17 يوليو 2023

شهدت أسعار الدواجن تراجعا، اليوم الاثنين، في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن، حيث تعتبر الدواجن من السلع الغذائية التي تعتمد علي العرض والطلب ولا تقبل التخزين، وقد شهد سوق الدواجن استقرار ملحوظ الفترة الماضية.

أسعار الدواجن في بورصة السلع

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في بورصة السلع والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين 17 يوليو 2023

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين 17 يوليو خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن حيث سجلت 55 جنيها لتصل إلي المستهلك بـ 65 جنيها للكيلو.

أسعار الساسو البيضاء اليوم الأثنين 17 يوليو 2023

تراجعت أسعار الفراخ الساسو اليوم الأثنين 17 يوليو خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن حيث سجلت 99 جنيها لتصل إلي المستهلك بـ 106 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الأثنين 17 يوليو 2023

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين 17 يوليو خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن حيث سجلت 95 جنيها لتصل إلي المستهلك بـ 102 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ أمهات اليوم الأثنين 17 يوليو 2023

تراجعت أسعار الفراخ أمهات اليوم الأثنين 17 يوليو خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن حيث سجلت 56 جنيها لتصل إلي المستهلك بـ 60 جنيها للكيلو.

أسعارالبط والحمام والنعام اليوم الأثنين 17 يوليو 2023

سجلت أسعار لحم نعام القائم 120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم السمان 65 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (بلدي)95 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم فخد نعام 255 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم نعام (مشفي) 355 جنيها للكيلو.

سجلت أسعاررومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك )100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعاررومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) 80 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات)60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) 64 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) 55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) 120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض ( أرضي ) 57 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بط (مولار) 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعارلحم بط(فرنساوي) 55 جنيها للكيلو.