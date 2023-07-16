أسعار الدواجن فى مصر اليوم الأحد 16-7-2023

ترتفع معدلات البحث عن أسعار الدواجن اليوم في مصر لمعرفة أخر تطورات أسعارها بعد انتهاء أغلب المواسم والمناسبات التي تمثل عامل كبير في سعر الدواجن واللحوم المرتبطة بالعزائم والولائم.

أسعار الدواجن اليوم في مصر الأحد 16-7-2023



في هذا التقرير نوضح أسعار الدواجن اليوم في مصر الأحد 16-7-2023 في آخر تحديث لها في السوق المصري مع مراعاة اختلاف الأسعار من منطقة لأخرى.

أسعار الفراخ اليوم الأحد

الفراخ البيضاء 58 جنيهًا.

الفراخ الساسو 101 جنيه.

الفراخ البلدي 95 جنيهًا.

أمهات بيضاء 56 جنيهًا.

بياض أبيض سلك 55 جنيهًا.

بياض أبيض أرضي 57 جنيهًا.

بياض أحمر سلك 60 جنيهًا.

بياض أحمر أرضي 64 جنيهًا.

كتكوت أبيض شركات 18.50 جنيه.

كتكوت أبيض قطعان 10.25 جنيه.

كتكوت ساسو 8.50 جنيه.

كتكوت ساسو بيور 9.50 جنيه.

كتكوت بلدي 6.50 جنيه.

كتكوت هجين 7.50 جنيه.

كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات.

كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه.



سعر كرتونة البيض



بيض أبيض 111 جنيهًا.

بيض أحمر 116 جنيهًا.

بيض بلدي 123 جنيهًا.



سعر البط اليوم الأحد

بط بغال جرموه عمر يوم 17.25 جنيه.

بط مسكوفي عمر يوم 22 جنيهًا.

بط فرنساوي عمر يوم 9 جنيهات.

بط فرنساوي بيور عمر يوم 18 جنيهًا.

بط مولار مستورد عمر يوم 30 جنيهًا.

بط مولار مستورد عمر 15 يوم 45 جنيهًا.

كيلو بط بلدي 95 جنيهًا.

كيلو بط مولار 60 جنيهًا.

كيلو بط فرنساوي 55 جنيهًا.

كيلو بط مسكوفي 100 جنيه.



سعر الرومي

رومي أبيض عمر يوم 65 جنيهًا.

رومي أبيض شهر/كيلو 145 جنيهًا.

رومي برونزي 300 جرام 45 جنيهًا.

رومي أسمر برونزي عمر يوم 20 جنيهًا.

رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 60 جنيهًا.



أسعار الأعلاف

علف بادي 23% 22,400 جنيه.

علف نامي 21% 22,350 جنيه.

علف ناهي 19% 22,250 جنيه.

علف بادي نامي 21,5% 21,050 جنيه.

علف بيض إنتاجي 16% 17,700 جنيه.

علف بيض إنتاجي 18% 18,150 جنيه.