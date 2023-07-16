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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن فى مصر اليوم الأحد 16-7-2023

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

ترتفع معدلات البحث عن أسعار الدواجن اليوم في مصر لمعرفة أخر تطورات أسعارها بعد انتهاء أغلب المواسم والمناسبات التي تمثل عامل كبير في سعر الدواجن واللحوم المرتبطة بالعزائم والولائم.

أسعار الدواجن فى مصر اليوم السبت 15-7-2023

أسعار الدواجن اليوم في مصر الأحد 16-7-2023


في هذا التقرير نوضح أسعار الدواجن اليوم في مصر الأحد 16-7-2023 في آخر تحديث لها في السوق المصري مع مراعاة اختلاف الأسعار  من منطقة لأخرى.

أسعار الفراخ اليوم الأحد

الفراخ البيضاء 58 جنيهًا. 
الفراخ الساسو 101 جنيه.  
الفراخ البلدي 95 جنيهًا. 
أمهات بيضاء 56 جنيهًا.  
بياض أبيض سلك 55 جنيهًا. 
بياض أبيض أرضي 57 جنيهًا. 
بياض أحمر سلك 60 جنيهًا. 
بياض أحمر أرضي 64 جنيهًا. 
كتكوت أبيض شركات 18.50 جنيه.  
كتكوت أبيض قطعان 10.25 جنيه.  
كتكوت ساسو 8.50 جنيه. 
كتكوت ساسو بيور 9.50 جنيه. 
كتكوت بلدي 6.50 جنيه. 
كتكوت هجين 7.50 جنيه. 
كتكوت سمان أبيض 4 جنيهات. 
كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه.


سعر  كرتونة البيض


بيض أبيض 111 جنيهًا.
بيض أحمر 116 جنيهًا. 
بيض بلدي 123 جنيهًا.

 

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أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 15-7-2023


سعر البط اليوم الأحد

بط بغال جرموه عمر يوم 17.25  جنيه. 
بط مسكوفي عمر يوم 22  جنيهًا. 
بط فرنساوي عمر يوم 9  جنيهات. 
بط فرنساوي بيور عمر يوم 18  جنيهًا. 
بط مولار مستورد عمر يوم 30  جنيهًا. 
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 45  جنيهًا. 
كيلو بط بلدي 95  جنيهًا. 
كيلو بط مولار 60  جنيهًا. 
كيلو بط فرنساوي 55  جنيهًا. 
كيلو بط مسكوفي  100 جنيه.


سعر الرومي

رومي أبيض عمر يوم 65  جنيهًا. 
رومي أبيض شهر/كيلو 145  جنيهًا. 
رومي برونزي 300 جرام 45  جنيهًا. 
رومي أسمر برونزي عمر يوم 20  جنيهًا. 
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 60 جنيهًا.


أسعار الأعلاف

علف بادي 23% 22,400  جنيه.
علف نامي 21% 22,350  جنيه. 
علف ناهي 19% 22,250  جنيه. 
علف بادي نامي 21,5% 21,050  جنيه. 
علف بيض إنتاجي 16% 17,700  جنيه. 
علف بيض إنتاجي 18% 18,150 جنيه.

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