أسعار تبدأ من جنيه واحد.. إقبال كبير على معرض الأوبرا الثانى للكتاب (صور)

شهد معرض الأوبرا الثاني للكتاب إقبالًا كبيرًا منذ افتتاح أبوابه يوم الأحد الماضي، والمُقام بساحة الأوبرا المصرية بالقاهرة والذي يستمر فعالياته حتى 18 يوليو الجاري، ويفتح المعرض أبوابه يوميًا للجمهور من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الحادية عشرة مساءً على أن يكون الدخول مجانًا للجماهير.

ويضم المعرض العديد من دور النشر والتي تقدم مختلف الكتيبات بأسعار متفاوتة، كما تواصل مبادرة "الثقافة والفن للجميع" والتي تصدر كتيبات وزارة الثقافة بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد وحتى 20 جنيهًَا بجانب وجود خصومات خاصة للطلاب.

وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب - الجهة المنظمة للمعرض - بما يقرب من ١٢٠٠ عنوان من إصداراتها المختلفة.

ومن أبرز الإصدارات الحديثة التي تشارك بها الهيئة في معرض الأوبرا، رواية «عزيزتي أنتونيا» من تأليف الروائية الإنحليزية ويلا كاثر، ومن ترجمة الدكتورة سهير القلماوي، وكتاب «حكايات شعبية فرعونية» من تأليف جاستون ماسبيرو، وترجمة فاطمة عبد الله محمود، ومراجعة وتقديم الدكتور محمود ماهر طه، وكتاب «نصوص عن الأندلس.. من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك» من تأليف أحمد بن عمر بن أنس العذري، تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهوائي، ودراسة أحمد عادل قرني، وكتاب «السينما والمجتمع في الوطن العربي» دراسة تحليلية تاريخية لـ إبراهيم العريس، وغيرها من الإصدارات.

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