ads
السبت 15 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار تبدأ من جنيه واحد.. إقبال كبير على معرض الأوبرا الثانى للكتاب (صور)

معرض الأوبرا الثاني
معرض الأوبرا الثاني للكتاب

شهد معرض الأوبرا الثاني للكتاب إقبالًا كبيرًا منذ افتتاح أبوابه يوم الأحد الماضي، والمُقام بساحة الأوبرا المصرية بالقاهرة والذي يستمر فعالياته حتى 18 يوليو الجاري، ويفتح المعرض أبوابه يوميًا للجمهور من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الحادية عشرة مساءً على أن يكون الدخول مجانًا للجماهير.

ويضم المعرض العديد من دور النشر والتي تقدم مختلف الكتيبات بأسعار متفاوتة، كما تواصل مبادرة "الثقافة والفن للجميع" والتي تصدر كتيبات وزارة الثقافة بأسعار مخفضة تبدأ من جنيه واحد وحتى 20 جنيهًَا بجانب وجود خصومات خاصة للطلاب.

وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب - الجهة المنظمة للمعرض - بما يقرب من ١٢٠٠ عنوان من إصداراتها المختلفة.

ومن أبرز الإصدارات الحديثة التي تشارك بها الهيئة في معرض الأوبرا، رواية «عزيزتي أنتونيا» من تأليف الروائية الإنحليزية ويلا كاثر، ومن ترجمة الدكتورة سهير القلماوي، وكتاب «حكايات شعبية فرعونية» من تأليف جاستون ماسبيرو، وترجمة فاطمة عبد الله محمود، ومراجعة وتقديم الدكتور محمود ماهر طه، وكتاب «نصوص عن الأندلس.. من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك» من تأليف أحمد بن عمر بن أنس العذري، تحقيق الدكتور عبد العزيز الأهوائي، ودراسة أحمد عادل قرني، وكتاب «السينما والمجتمع في الوطن العربي» دراسة تحليلية تاريخية لـ إبراهيم العريس، وغيرها من الإصدارات.

358687732_653464093480401_7055139971002542119_n
358687732_653464093480401_7055139971002542119_n
358705140_653463890147088_7098827053064359211_n
358705140_653463890147088_7098827053064359211_n
359709782_653463930147084_7684996452717457676_n
359709782_653463930147084_7684996452717457676_n
359813666_653463963480414_4411120817774329415_n
359813666_653463963480414_4411120817774329415_n
معرض الأوبرا الثاني للكتاب معرض الأوبرا الثاني معرض الأوبرا الأوبرا معرض إقبال كبير على معرض الأوبرا

الأكثر قراءة

انطلاق امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل بالإسكندرية

"علاقات مشبوهة وسهرات مع أجنبيات".. محاكمة طبيب نساء بروض الفرج اليوم

حبس المتهم بإطلاق النار على طليقته فى التجمع

في ذكرى ميلاده.. محطات بارزة في حياة الراحل سراج منير

غياب ثلاثي الدفاع.. كولر يختار قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

"الغذاء والدواء" السعودية: لا توجد مخاوف مرتبطة باستهلاك "الأسبارتام"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع اللامنتهى بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.. الحرب فى تايوان

عبدالوهاب داود

لغز «معلش».. قصة كتاب فرنسى أشعل مصر منذ ٧٠ عامًا

صفاء النجار

دادة سهاد

سارة شريف

اختطاف إسرائيلية فى العراق.. قصة واحدة وروايات متعددة

ماجد حبته

مصر والسودان.. والعرب

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

السويد تسمح بحرق التوراة غدًا.. هكذا تتعامل إسرائيل

نواب أمريكيون يقاطعون خطاب هرتسوج أمام الكونجرس احتجاجًا على انتهاكات إسرائيل

"الحرب الأخيرة".. كيف تستعد إسرائيل للتصعيد المحتمل مع "حزب الله"؟