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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسعار الدواجن فى مصر اليوم السبت 15-7-2023

الدواجن
الدواجن

أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت 15-7-2023 في الأسواق المصرية محور اهتمام الملايين من المواطنين خاصة ربات البيوت الراغبات في وضع ميزانية شراء شهرية لمتطلبات المنزل تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المحلية.

أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت 15-7-2023 بالأسواق المصرية

استقرار في أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 15-7-2023 في الأسواق المصرية، وذلك بفعل استقرار أسعار الصرف في كافة البنوك المصرية وتوافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربيين، وإليكم الأسعار بالتفصيل:

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 61 جنيهًا، ويصل إلى المستهلكين في الأسواق المصرية بنحو 66 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 50 جنيهًا، ويصل إلى المستهلكين في الأسواق المصرية بنحو 56 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 99 جنيهًا، ويصل إلى المستهلكين في الأسواق المصرية بنحو 105 جنيهات، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

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سجل سعر كيلو البط في المزارع للتجار نحو 95 جنيهًا، ويصل إلى المستهلكين في الأسواق المصرية بنحو 100 جنيه، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو البط مولارد في المزارع للتجار نحو 85 جنيهًا، ويصل إلى المستهلكين في الأسواق المصرية بنحو 90 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو البط الفرنساوي في المزارع للتجار نحو 75 جنيهًا، ويصل إلى المستهلكين في الأسواق المصرية بنحو 85 جنيهًا، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل كيلو الفراخ البانية في الأسواق نحو 160 جنيهًا.

سجل كيلو الأوراك في الأسواق نحو 85 جنيهًا.

سجل كيلو الدبابيس في الأسواق نحو 85 جنيهًا.

سجل كيلو الأجنحة في الأسواق نحو 55 جنيهًا.

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سعر كرتونة البيض والكتاكيت في الأسواق المصرية

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 115 جنيهات.

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 99 جنيهًا، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 100 جنيه.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 95 جنيهًا، وفي الأسواق للمستهلكين نحو 100 جنيه.

سجل الكتكوت أربو عمر يوم 16.5 جنيه.

سجل الكتكوت إيفيان عمر يوم 14 جنيهًا.

سجل الكتكوت روص عمر يوم 15 جنيهًا.

سجل الكتكوت ساسو عمر يوم 12 جنيهًا.

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أسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن الدواجن سعر كيلو الفراخ الأمهات كيلو الفراخ الأمهات كيلو الفراخ البيضاء الفراخ البيضاء كيلو الفراخ البانية كيلو الأوراك كيلو الدبابيس

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