عيار 21 يواصل التراجع.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 14-7-2023

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث فقد عيار 21، أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصرية، 5 جنيهات جديدة من قيمتها حيث سجلت 1190 جنيه بدلًا من 1195 جنيه للبيع خلال تداولات أمس، كما تراجعت كافة أعيرة الذهب ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-7-2023.

سعر الذهب اليوم

الذهب عيار 24: بيع 2,497 جنيها، وللشراء 2,509 جنيهات.

الذهب عيار 22: بيع 2,289 جنيها، وللشراء 2,300 جنيه.

الدهب عيار 21: بيع 2,180 جنيها، وللشراء 2,190 جنيها.

الدهب عيار 18: بيع 1,877 جنيها، وللشراء 1,868جنيها.

الذهب عيار 14: بيع 1,457 جنيها، وللشراء 1,463جنيها.

الذهب عيار 12: بيع 1,249 جنيها، وللشراء 1,254جنيها.

الأونصة: بيع 77,661 جنيها، وللشراء 78,017 جنيها.

الجنيه الذهب: بيع 17,480 جنيها، وللشراء 17,560 جنيها.

الكيلو بيع 2,497,143 جنيها، وللشراء 2,508,571 جنيها.

سعر السبائك والجنيه الذهب

سبيكة ذهب عيار 24 من بامب PAMP : 270470 جنيها

سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC : 54290 جنيها

سبيكة ذهب عيار 24 وزن 31.1 جرام : 84450 جنيها

جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE: 19220 جنيها

نصف جنيه ذهب عيار 21 وزن 4 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى M: 9530 جنيها.

جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE : 19220 جنيها

جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MB : 19025 جنيها

جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC : 19090 جنيها

نصف جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : 10020 جنيها

ربع جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : 5115 جنيها

جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : 20035 جنيها