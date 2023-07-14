عيار 21 يواصل التراجع.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 14-7-2023
واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث فقد عيار 21، أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصرية، 5 جنيهات جديدة من قيمتها حيث سجلت 1190 جنيه بدلًا من 1195 جنيه للبيع خلال تداولات أمس، كما تراجعت كافة أعيرة الذهب ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-7-2023.
سعر الذهب اليوم
- الذهب عيار 24: بيع 2,497 جنيها، وللشراء 2,509 جنيهات.
- الذهب عيار 22: بيع 2,289 جنيها، وللشراء 2,300 جنيه.
- الدهب عيار 21: بيع 2,180 جنيها، وللشراء 2,190 جنيها.
- الدهب عيار 18: بيع 1,877 جنيها، وللشراء 1,868جنيها.
- الذهب عيار 14: بيع 1,457 جنيها، وللشراء 1,463جنيها.
- الذهب عيار 12: بيع 1,249 جنيها، وللشراء 1,254جنيها.
- الأونصة: بيع 77,661 جنيها، وللشراء 78,017 جنيها.
- الجنيه الذهب: بيع 17,480 جنيها، وللشراء 17,560 جنيها.
- الكيلو بيع 2,497,143 جنيها، وللشراء 2,508,571 جنيها.
سعر السبائك والجنيه الذهب
- سبيكة ذهب عيار 24 من بامب PAMP : 270470 جنيها
- سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC : 54290 جنيها
- سبيكة ذهب عيار 24 وزن 31.1 جرام : 84450 جنيها
- جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE: 19220 جنيها
- نصف جنيه ذهب عيار 21 وزن 4 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى M: 9530 جنيها.
- جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE : 19220 جنيها
- جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MB : 19025 جنيها
- جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC : 19090 جنيها
- نصف جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : 10020 جنيها
- ربع جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : 5115 جنيها
- جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : 20035 جنيها