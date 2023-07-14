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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عيار 21 يواصل التراجع.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 14-7-2023

الذهب
الذهب

واصلت أسعار الذهب تراجعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث فقد عيار 21، أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصرية، 5 جنيهات جديدة من قيمتها حيث سجلت 1190 جنيه بدلًا من 1195 جنيه للبيع خلال تداولات أمس، كما تراجعت كافة أعيرة الذهب ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-7-2023.

سعر الذهب اليوم 

  • الذهب عيار 24: بيع 2,497 جنيها، وللشراء 2,509 جنيهات.
  • الذهب عيار 22: بيع 2,289 جنيها، وللشراء 2,300 جنيه.
  • الدهب عيار 21: بيع 2,180 جنيها، وللشراء 2,190 جنيها.
  • الدهب عيار 18: بيع 1,877 جنيها، وللشراء 1,868جنيها.

أسعار الأرز الشعير اليوم 2023

سعر اليورو وأسعار العملات العربية اليوم الخميس 13-7-2023

  • الذهب عيار 14: بيع 1,457 جنيها، وللشراء 1,463جنيها.
  • الذهب عيار 12: بيع 1,249 جنيها، وللشراء 1,254جنيها.
  • الأونصة: بيع 77,661 جنيها، وللشراء 78,017 جنيها.
  • الجنيه الذهب: بيع 17,480 جنيها، وللشراء 17,560 جنيها.
  • الكيلو بيع 2,497,143 جنيها، وللشراء 2,508,571 جنيها.

سعر السبائك والجنيه الذهب 

  • سبيكة ذهب عيار 24 من بامب PAMP : 270470 جنيها
  • سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC : 54290 جنيها
  • سبيكة ذهب عيار 24 وزن 31.1 جرام : 84450 جنيها
  • جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE: 19220 جنيها
  • نصف جنيه ذهب عيار 21 وزن 4 جرام من انتاج شركة ملاك وبشرى M: 9530 جنيها.
  • جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى LAZURDE : 19220 جنيها
  • جنيه ذهب عيار 21 من ملاك وبشرى MB : 19025 جنيها
  • جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC : 19090 جنيها
  • نصف جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : 10020 جنيها
  • ربع جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : 5115 جنيها
  • جنيه ذهب عيار 21 من سويس جولد SWISS GOLD : 20035 جنيها

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