مع حالة التقلبات التي تشهدها أسعار السلع في السوق، زاد البحث عن أسعار الأرز الشعير اليوم 2023، لمعرفة آخر تطورات الأسعار في السوق.

أسعار الأرز الشعير اليوم 2023

نوضح في التقرير التالي، أخر أسعار الأرز الشعير اليوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 فقًا لأحدث التقديرات الرسمية المعلنة.

يبلغ سعر الطن من أرز الشعير رفيع 4,700 جنيه

أما سعر طن أرز شعير عريض يبلغ 15,500 جنيه

سعر الأرز على البطاقة التموينية

يبلغ سعر الأرز الكيلو المعبأ 12.60 جنيه، والذي يأتي ضمن السلع التموينية في المجمعات الاستهلاكية ضمن مقررات الصرف في شهر يوليو.

أسعار الأرز في مصر

أما عن آخر أسعار الارز في مصر اليوم الخميس 13 يوليو 2023 وفق تطورات الاسعار فيكون كالتالي..

كيلو أرز مصري 29 جنيه

كيلو أرز بسمتي ذهبى 99 جنيه

كيلو أرز بسمتي هندي 76 جنيه

كيلو أرز تايلاندي طويل الحبة ذهبي 68 جنيه

وفي تصريح سابق للدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن احتياطي الأرز يكفي مدة 3 شهور، مع إقتراب موعد بدء موسم الحصاد الجديد في شهر سبتمبر المقبل.

أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2023

سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

سعر الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيه.

سعر المكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.

سعر المكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

سعر العدس المجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

سعر الفول المعبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات

سعر المسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

سعر کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

سعر اللبن الجاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

سعر المربى.. أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

سعر علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

سعر الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

سعر البسكويت يويوز سادة بجنيه ونصف.

سعر البسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

سعر الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

سعر الشاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

سعر البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

سعر الجبن الأبيض زنة 125 جراما بسعر 4.5 جنيه.