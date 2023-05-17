بدء حصاد حقول الشعير في مطروح

قال المهندس أحمد يوسف، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة مطروح، إنه تم تنظميم يوم حصاد الحقول الإرشادية للشعير، مضيفًا أن مساحة الأراضي المزروعة بالشعير بالمحافظة تُقدّر بحوالي ١٥٠٨٠٠ فدان، بالإضافة إلى عدد ١٥ حقلًا إرشاديًا شعير بمساحة ٣٤ فدان أصناف شعير مختلفة موزعة على إدارات الحمام ومطروح والنجيلة وبراني.

وأضاف أنه تم أخذ عينات لتقدير متوسط الإنتاجية للفدان بالحقول الإرشادية مع تجربة بعض أصناف الشعير لمعرفة مدى ملائمة زراعتها في المحافظة ومنهم صنف جيزة ١٣٨ وجيزة ١٣٤ وكانت النتائج الحقلية لأخذ العينات ومتوسطات الانتاج جيده جدا ومبشره حيث بلغ متوسط أنتاج الفدان (١١) أردب للفدان في الحقول الإرشادية تحت الظروف المطرية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالعمل على تحقيق مزيد من التنمية الزراعية وزيادة الرقعة المزروعة خاصة للمحاصيل الرئيسية.

جانب من الحدث

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