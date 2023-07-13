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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

500 جنيه.. انخفاض جديد في أسعار الأرز بالسوق المصري

الارز
الارز

انخفضت أسعار الأرز بالجملة، اليوم الخميس، في السوق المحلية للتجار والمستهلكين، وسط حالة من التباين المستمر في الأسواق منذ فترة طويلة فقد هبط سعر الأرز الأبيض كسر 5% وكسر 3% ليصل إلى 100 جنيه، كما انخفض سعر الأرز الشعير بنوعيه (عريض الحبة ورفيع الحبة) بنسبة تصل إلى 300 و500 جنيه للطن.

أسعار الأرز للجملة اليوم

هبطت أسعار الأرز الشعير«عريض الحبة» اليوم بمقدار 300 جنيه، ليسجل سعر الطن 14.500 جنيه.

وانخفضت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 13.500 جنيه، مقارنة بسعره أمس 14.000 جنيه، أي بمقدار هبوط 500 جنيه بالطن.

تراجعت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» بمقدار 100 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 22.700 جنيه.

وانخفضت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 20.900 جنيه، بدلًا من 21.000 جنيه، أي بمقدار هبوط 100 جنيه عن أسعاره أمس.

سعر الأرز للمستهلك

وسجل سعر الأرز للكيلو 25 جنيهًا للمستهلك.

النجاري يوضح أسباب تراجع أسعار الأرز الأبيض في الأسواق

سعر الأرز التمويني

وتطرح وزارة التموين الأرز على بطاقة التموين بسعر 12.5 جنيه كما طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نوع أرز آخر بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها في الأسواق؛ تخفيفا على المواطنين من خلال إتاحة سلعة الأرز الاستراتيجية بسعر مخفض عن الموجود في السلاسل التجارية الخاصة والسوق المحلية، فضلًا عن إتاحة الفرصة لأصحاب البطاقات التموينية لسد احتياجاتهم من الأرز وتمنع المجمعات الاستهلاكية شراء الأرز بكميات كبيرة تفوق حجم استهلاك الأسرة.

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