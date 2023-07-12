النجاري يوضح أسباب تراجع أسعار الأرز الأبيض في الأسواق

قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن تراجع أسعار الأرز “فاهو” أمر متوقع خاصة مع قرب المحصول الجديد والذي يكون في شهر سبتمبر من كل عام، بالإضافة إلى أن انخفاض الاستهلاك للأرز عقب عيد الأضحى وبدء موسم الإجازات الصيفية كان سببا في تراجع أسعار الأرز، حيث إنه من السلع التي تعتمد على العرض والطلب.

وأوضح النجاري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك أيضا انخفاض في أسعار البدائل الكربوهيدراتيه مثل المكرونة والبطاطس عن أسعار الأرز مما تسسب في تراجع سعره، مشيرا إلى أن هناك سلاسل تجارية ما زالت لديها أرصدة من الأرز الفاخرعالي الثمن لم تباع وتوقفت عن شرائه وعرض الأرز الكسر بعد انخفاض سعره لحين بيع الأرصدة القديمة عالية السعر.

وأوضح النجاري، أن مساحة الأرض المزروعة 1.25 مليون فدان وإنتاجية المساحة المزروعة بواقع متوسط 3.8 طن أرز شعير (خام) للفدان أي تعادل المساحة المنزرعة 4.75 مليون طن أرز شعير، والذي يعطي بعد الضرب (لإنتاج أرز أبيض) حوالي 3 ملايين طن أرز أبيض.

وأشار إلى أن هناك تراجع في استهلاك المواطن للأرز، نتيجة لارتفاع السعر ووجود بدائل غذاء كربوهيدراتي واختلاف نمط الحياة والاستهلاك، ونتج عن ذلك أن معدل الاستهلاك للمواطن انخفض إلى 30 كيلو في السنة.

وأوضح أن مصر تحتاج إلى 3.3 مليون طن أرز أبيض والفارق بين توقيت الإنتاج والاستهلاك يظهر هناك ارتفاعا في سعر الأرز الأبيض ويتم التعويض من خلال الاستيراد، وهو ما حدث موسم 2022 الماضي، نظرا لتحديات المياه سيظل الأرز المصري مطروح للمستهلك في حدود الاسعار ما بين 20 إلى 25 جنيها للكيلو على مدار السنة.