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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع جديد فى أسعار الغاز الطبيعى لـ2.548 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية

الغاز
الغاز

شهدت أسعار الغاز الطبيعي العالمية، اليوم، لـ2.548 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، فيما سجلت في وقت سباق 2.543 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.

ارتفاع جديد في أسعار الغاز الطبيعي لـ2.548 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية:

فيما تلقي تقارير عن ضعف الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا بثقلها على الأسعار، حيث يبدو أن المنطقة تتحول إلى مزيد من الاعتماد على الطاقة الشمسية، ومع ذلك، فإن توقعات ارتفاع مشتريات السلع الباردة خلال فصل الصيف في الولايات المتحدة قد تستمر في رفع الطلب والتأثير على العرض، وبالتالي الحفاظ على الأسعار ثابتة.

وكشفت تقارير صحفية أنه وسط تجدد عمليات البيع يمكن أن يأخذ سوق الغاز الطبيعية إشارات من إصدارات البيانات الأمريكية رفيعة المستوى، بما في ذلك تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر في منتصف الأسبوع تقريبًا. 

وقد تحفز البيانات المتشائمة الآمال بتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر هذا الشهر، ما قد يعني انخفاض الدولار الأمريكى ومكاسب الأصول الخطرة مثل السلع، ومن ناحية أخرى، قد تؤدي قراءات التضخم القوية إلى إحياء التوقعات برفع آخر بنسبة 0.25%، وهو ما قد يترجم إلى مزيد من المكاسب للعملة الأمريكية وعمليات بيع الغاز الطبيعي.

يذكر أن استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من شركة توتال إنرجيز الفرنسية برئاسة جين جايلت نائب رئيس الشركة للاستكشاف والإنتاج بمنطقة شمال إفريقيا والوفد المرافق، حيث تناول اللقاء خطط وبرامج الشركة فى مجال البحث عن الغاز بمناطق امتيازها بالبحر المتوسط.

وأكد المهندس طارق الملا أن العمل فى استثمار موارد الغاز فى منطقة شرق المتوسط يشهد تطورا كبيراً، فى إطار منظومة التعاون والتكامل التى خلقها منتدى غاز شرق المتوسط، والتى ساهمت فى توحيد جهود دول المنطقة ودمج جهود الحكومات والشركات العالمية العاملة فى المنطقة سوياً، بما يسهم فى دعم خطط ضخ الاستثمارات فى تنمية موارد الغاز.

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