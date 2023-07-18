"الدواء" تفتح باب التسجيل بورشة عمل للتعريف بإجراءات تقديم ملفات مواد التسويق والإعلان

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل للتعريف بإجراءات تقديم ملفات مواد التسويق والإعلان، علماً بأنه من المقرر انعقاد الورشة يوم الأحد الموافق 30 يوليو الجاري، بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي ومتاح الحضور عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

كما أعلنت هيئة الدواء المصرية عن انطلاق ورشة عمل للتعريف بإجراءات ترخيص المكاتب العلمية ونظام عملها.

وتهدف ورشة العمل، المقدمة لممثلي شركات الأدوية وراغبي ترخيص المكتب العلمي، إلى تعريف العميل بمراحل القيام بالدعاية للمستحضرات المسجلة بهيئة الدواء المصرية، بداية من ترخيص المكتب العلمي، وتوضيح القرارات المنظمة والإجراءات الخاصة بالترخيص، مرورًا بالحصول على الموافقة الدعائية و متابعة تداول المستحضرات الخاصة بالمكاتب العلمية، وكذا التعريف بإجراءات الرقابة على المكاتب العلمية المختلفة في ضوء قانون الصيدلة والقرارات المنظمة.

جدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية تستهدف من تلك الدورات وورش العمل، الاهتمام بمحور التدريب الذي يعد أحد أهم ركائز استراتيجية مصر لعام 2030.