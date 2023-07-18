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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

من جنسيات مختلفة.. 26 ألف سائح يصلون البحر الأحمر اليوم

مطار الغردقة
مطار الغردقة

يستعد مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليان على مدار ساعات اليوم الثلاثاء، لاستقبال 26 ألف سائح من جنسيات مختلفة، قادمين على متن 143 رحلة طيران دولية من مختلف المطارات الدولية والأوروبية.

ويستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الثلاثاء، 5 آلاف سائح من مختلف الجنسيات قادمين على 25 رحلة طيران دولية من دول أوروبا، ضمن 129 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تسهيل الإجراءات ونقل السياح لمقر الإقامة بمرسى علم.

وتبين من كشوف الرحلات أنه من المقرر أن يستقبل المطار 25 رحلة بينها 5 رحلات من التشيك، 10 رحلات من بولندا، ورحلتان من إيطاليا، ورحلة من سويسرا، وبلجيكا، وهولندا، ولكسمبورج، و3 من ألمانيا، ورحلة داخلية.

وكشفت جداول التشغيل أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة 129 رحلة طيران، بزيادة فى معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى، وتبين من جداول التشغيل أن الرحلات التشيكية والإيطالية فى صدارة الرحلات الوافدة لمطار مرسي علم الدولي خلال الأسبوع، وأغلب الرحلات الوافدة تصل من دول التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا.

فيما يستقبل مطار الغردقة الدولى، على مدار ساعات اليوم الثلاثاء، 118 رحلة طيران تقل على متنها قرابة 21 ألف سائح من جنسيات مختلفة، حيث تقوم الجهات المختصة وسلطات المطار بتسهيل الإجراءات للوافدين.

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