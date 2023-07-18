"صرف الإسكندرية" تستعرض مشروعاتها في المؤتمر الدولي لهندسة الكيمياء بـ"المصرية اليابانية"

شاركت شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع لهندسة الكيمياء والبتروكيماويات، والذي نظمته كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، بالتعاون مع معهد طوكيو للتكنولوجيا وجامعة كيوشو باليابان وبمشاركة عدد من الجامعات المصرية، وذلك بمقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية وأيضا باستخدام تقنية "الفيديو كونفرنس"، يومى 17 و18 يوليو الجارى.

واستعرض اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جهود الشركة ومواكبتها لمتطلبات التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية، والتعامل مع الأمطار الغزيرة بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية وتوقع أماكن تراكم مياه الأمطار والتعامل معها، والدراسات التي تتم مع كلية الهندسة جامعة الإسكندرية للتغلب علي الأعباء التي تفوق قدرات شبكات الصرف الصحي بالإسكندرية، وصولا إلي الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالفصل الكامل أو الجزئي وإعادة استخدامها بمشروع الدلتا الجديدة.

- اهتمام الشركة بمشاريع الطاقة الشمسية بهدف توفير الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية

وأشار "نافع" إلى اهتمام الشركة بمشاريع الطاقة الشمسية بهدف توفير الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية الملوثة للبيئة بإقامة محطة طاقة شمسية بموقع 9ن بقدرة 360 ك وات، بمعدل خفض في الانبعاثات الكربونية يقدر ب 300 طن سنويا وخفض وقود 150 ألف لتر سنوي، بالإضافة إلى محطة طاقة شمسية بمحطة معالجة المعمورة جارى إنشاءها بقدرة 100 ك وات بالتعاون مع مشروع نظم الخلايا

الشمسية الصغيرة (PV Egypt ) من المتوقع أن يصل إنتاجها إلى 140 ميجا وات/ س سنويًا بمعدل خفض فى الإنبعاثات الكربونية يقدر ب 70 طن سنويا وخفض وقود 35 ألف لتر سنويا، بخلاف محطة طاقة شمسية بمحطة معالجة الكيلو 21 جارى إنشاءها بقدرة 200 ك وات، من المتوقع أن يصل إنتاجها إلى 280 ميجا وات/ س سنويًا بمعدل خفض فى الانبعاثات الكربونية يقدر ب 140 طن سنويا وخفض وقودى 70 ألف لتر سنويا.

- خفض الانبعاثات الكربونية بإجمالي 510 طن سنويا

وأوضح أن الثلاث محطات تؤدي إلي تخفيض الانبعاثات الكربونية بإجمالي 510 طن سنويا بما يساهم فى قضية التغير المناخي ومنع التلوث البيئي طبقا لتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 فيما يخص استخدام تقنيات جديدة ومصادر طاقة متجددة، طبقا لتوجهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي باستخدام الطاقة البديلة وتوفير الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى انتهاء مشروع تطوير محطة التنقية الشرقية، وإنشاء هاضم الحمأة وهو مشروع ضخم لتحسين البيئة وتقليل الانبعاثات واستخدام الطاقة البديلة بمحطة التنقية الشرقية بتكلفة تقارب 2 مليار جنيه، والذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة، كما يهدف إلى تحسين الوضع البيئى من خلال الحد من التلوث وتقليل الروائح الناتجة من المحطة، بتقليل الحمأة المنتجة من المحطة بنسبة 30% تقريباً واستخدام تجفيف الحمأة المهضومة فى أكثر من استخدام منها توليد الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المحطة.

وأكد على الجهود الضخمة التي تقوم بها الشركة من أجل استدامة الخدمات من تخطيط وتنفيذ مشروعات والاستفادة من التكنولوجيات الموفرة للطاقة وإعطاء الأفضلية لمصادر الطاقة المتجددة وإدارة الحمأة واستخدام أفضل الممارسات في التشغيل والصيانة وتطوير البحث العلمي واستخدام التكنولوجيات الحديثة للوصول الي نموذج تنموي مستدام يحقق الأهداف المنشودة.

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