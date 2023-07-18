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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مستقر في المركز الرابع.. «مستر إكس» أحمد فهمي يتخطى 20 مليون جنيها

مستر إكس
مستر إكس

تواجد فيلم «مستر إكس» بطولة الفنان الكوميدي أحمد فهمي في المركز الرابع بشباك التذاكر بموسم عيد الأضحى المبارك للأسبوع الثالث على التوالي.

إيرادات فيلم مستر إكس

وجمع فيلم مستر إكس أمس الإثنين إيرادات بقيمة 432,728  جنيها وهي إيرادات مرضية إلى حد كبير خلال الفترة الحالية، ووصلت الإيرادات الكلية للفيلم حتى الآن إلى 20 مليون جنيها و562 ألفا وهي إيرادات جيدة بشكل كبير في الوقت الحالي.

 

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

وتعتمد أحداث فيلم مستر إكس على ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف وعلى رأسهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدى عيد الغنى، جمال حمزة، إبراهيم فايق.

 

تستقبل دور العرض السينمائي بدولتي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الفيلم السينمائي المصري “مستر إكس” والذي يخوض بطولته الفنان أحمد فهمي.

ونافس فيلم “مستر إكس” ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المنقضي واستطاع العمل أن يحقق إيرادات كبيرة حيث كانت إجمالي إيراداته قد تخطت 20 مليون جنيه.

 

والفيلم يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين: أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أماني التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، إخراج أحمد عبدالوهاب.

 

إيرادات فيلم مستر إكس فيلم مستر اكس مستر اكس إيرادات الفنان الكوميدي أحمد فهمي بشباك التذاكر موسم عيد الأضحى المبارك

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