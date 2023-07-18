"تاج" تامر حسنى فى المركز الثانى ضمن سباق أفلام عيد الأضحى بـ38 مليون جنيه

استقر فيلم «تاج» بطولة الفنان تامر حسني في المركز الثاني بإيرادات فيلمه الجديد الذي يشارك في موسم عيد الأضحى المبارك.

إيرادات فيلم تاج

فيلم تاج بطولة النجم تامر حسني حقق إيرادات أمس الإثنين، بقيمة 481,722 جنيه، ووصلت الإيرادات الكلية للفيلم الجديد حتى صباح اليوم إلى 37 مليونًا و854 ألفًا و212 جنيهًا، وهي إيرادات مميزة في دور العرض.

يأتي ذلك في ظل تحقيق الفيلم إيرادات قياسية في شباك التذاكر العربي، حيث تخطى الفيلم حاجز الربع مليار جنيه في العالم العربي وعدد من دول العالم.

تأتي أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي حول تاج "تامر حسني"، الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ بأن له أخًا توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما، ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.