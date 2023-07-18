ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز يتخطى 99 مليون جنيه ويتصدر الموسم

بيت الروبي
بيت الروبي

واصل فيلم “بيت الروبي”، بطولة النجم كريم عبد العزيز وعدد كبير من النجوم صدارة شباك التذاكر المصري لموسم عيد الأضحى المبارك للأسبوع الرابع على التوالي، وبفارق كبير عن كل المنافسين في الموسم.

إيرادات فيلم بيت الروبي

حقق فيلم “بيت الروبي”، أمس الإثنين، إيرادات كلية بقيمة 1,301,136 جنيه، لتصل كل الإيرادات حتى صباح اليوم إلى 99 مليون جنيها و85 ألفا و500 جنيه، ليصبح على بعد خطوات قليلة من نادي المائة وعلى بعد ايام قليلة من تصدر الإيرادات التاريخية للسينما المصرية.

ويواصل فيلم “بيت الروبي”، تحقيق إيرادات عالية في الوطن العربي بمختلف السينيمات؛ نظرا للشعبية الكبيرة للنجم كريم عبد العزيز بالإضافة إلى عرض الفيلم في عدد من دول أوروبا.

فيلم "بيت الروبي" تدور قصته حول شخص اشتهر بالصدفة عبر أغنية في فرح شعبي، وتحدث عنه الملايين، لتتحول حياته للملأ في إطار من الكوميديا الدرامية المعتمدة على الشكل الإنساني، كما يتطرق العمل لبعض عيوب السوشيال ميديا وكيف تؤثر على الأشخاص الذين يعتبرونها أساسًا لحياتهم، كما يتناول فكرة محاولة التصدي للظروف القهرية الصعبة التي تحدث في العمل وكيفية التغلب عليها.

ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم بجوار كريم عبدالعزيز، منهم الفنانة نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلان معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبوسريع، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

إيرادات فيلم بيت الروبي فيلم بيت الروبى بيت الروبي النجم كريم عبد العزيز شباك التذاكر المصري موسم عيد الأضحى المبارك

الأكثر قراءة

سى إن إن: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب ضربة محتملة لإمدادات الغذاء العالمية

حظك اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 18-7-2023

ارتفاع درجات الحرارة.. أخبار حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18-7-2023

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 18-7-2023

تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 18-7-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟