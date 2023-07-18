"بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز يتخطى 99 مليون جنيه ويتصدر الموسم

واصل فيلم “بيت الروبي”، بطولة النجم كريم عبد العزيز وعدد كبير من النجوم صدارة شباك التذاكر المصري لموسم عيد الأضحى المبارك للأسبوع الرابع على التوالي، وبفارق كبير عن كل المنافسين في الموسم.

إيرادات فيلم بيت الروبي

حقق فيلم “بيت الروبي”، أمس الإثنين، إيرادات كلية بقيمة 1,301,136 جنيه، لتصل كل الإيرادات حتى صباح اليوم إلى 99 مليون جنيها و85 ألفا و500 جنيه، ليصبح على بعد خطوات قليلة من نادي المائة وعلى بعد ايام قليلة من تصدر الإيرادات التاريخية للسينما المصرية.

ويواصل فيلم “بيت الروبي”، تحقيق إيرادات عالية في الوطن العربي بمختلف السينيمات؛ نظرا للشعبية الكبيرة للنجم كريم عبد العزيز بالإضافة إلى عرض الفيلم في عدد من دول أوروبا.

فيلم "بيت الروبي" تدور قصته حول شخص اشتهر بالصدفة عبر أغنية في فرح شعبي، وتحدث عنه الملايين، لتتحول حياته للملأ في إطار من الكوميديا الدرامية المعتمدة على الشكل الإنساني، كما يتطرق العمل لبعض عيوب السوشيال ميديا وكيف تؤثر على الأشخاص الذين يعتبرونها أساسًا لحياتهم، كما يتناول فكرة محاولة التصدي للظروف القهرية الصعبة التي تحدث في العمل وكيفية التغلب عليها.

ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم بجوار كريم عبدالعزيز، منهم الفنانة نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلان معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبوسريع، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.