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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تأمر بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة حريق منزل حدائق القبة

الحريق
الحريق

أمرت نيابة حدائق القبة الجزئية بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية والوقوف على سبب الحريق وبيان وجود شبهه جنائية من عدمه.

وكانت أخمدت قوات الحماية المدنية بالقاهرة حريق داخل منزل بمنطقة حدائق القبة، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق فى عقار داخل  منزل بمنطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى المكان وتبين بالفحص نشوب حريق داخل عقار وقامت قوات الحماية المدنية بمحاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد وإخماد الحريق دون وقوع إصابات.

الجزئي الح الأدلة الجنائية إصا 3 سيارات إطفاء الحماية المدنية

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