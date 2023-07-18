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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن يندد بعرقلة جمهوريين فى مجلس الشيوخ تعيين عشرات السفراء

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

ندد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بعرقلة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ تعيين عشرات السفراء، معتبرا أن هذا الأمر يلحق ضررا بالأمن القومي للولايات المتحدة.

 

وقال بلينكن:"إن 62 مرشحا لمناصب في وزارة الخارجية بينهم 38 لمناصب سفراء، ما زالت ملفاتهم عالقة في مجلس الشيوخ وهذا العام اقتصرت المصادقة على خمسة مرشحين فقط".

 

وشدد على أن "مناصب حساسة" في مصر وإسرائيل والأردن ولبنان ستفتقد إلى سفراء تمت المصادقة على تعيينهم في المنصب بنهاية هذا الصيف، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس".

 

وقال بلينكن إن ما تبقى من المناصب الشاغرة يتوزع على أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مشيرا إلى وجود مرشحين لا زالوا ينتظرون المصادقة على تعيينهم في مناصبهم منذ 18 شهرا.

 

تأثير سلبي طويل الأمد 

وجاء في رسالة رسمية وجهها بلينكن إلى مجلس الشيوخ بهذا الشأن أن "المناصب الشاغرة لها تأثير سلبي طويل الأمد على أمن الولايات المتحدة، بما في ذلك قدرتنا على طمأنة حلفاء وشركاء والتصدي لجهود دبلوماسية يبذلها خصومنا".

وذكر بلينكن في مؤتمر صحفي أن "أعضاء قليلين في مجلس الشيوخ يبقون أفضل لاعبينا على الهامش".

وخص بلينكن في انتقاداته السناتور راند بول منددا بـ"التعليق الشامل" الذي وضعه على تعيين مرشحي وزارة الخارجية في مناصبهم، مشددًا على أن هذا الأمر "غير مبرر على الإطلاق".

ويربط بول وبدعم من جمهوريين آخرين في مجلس الشيوخ، رفع اعتراضاته على المرشحين مقابل تلقيه معلومات إضافية من وكالات حكومية أمريكية بشأن منشأ "كوفيد-19".

ويعتقد بول أن الفيروس قد يكون أعد في مختبر أبحاث صيني يعمل بتمويل أمريكي.

وقال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية في تقرير نشر في يونيو 2023، إنه لا يوجد دليل يشير إلى أن "كوفيد-19" أعد في مختبر صيني على الرغم من عدم موافقة وكالات أمريكية على نتائج هذا التقرير.

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