حبس مالك عقار رشيد المنهار 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة بمحكمة رشيد الجزئية برئاسة المستشار أحمد صالح، رئيس النيابة، حبس مالك عقار البحيرة المنهار والذي راح ضحيته ٤ أشخاص و١٣ مصابًا، أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك في التحقيقات التي تجريها نيابه رشيد.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة منذ قليل باخلاء عدد 7 عمارات سكنية مجاورة لعقار رشيد بمحافظة البحيرة، والذي أنهار صباح اليوم وراح ضحيته وفاة 4 أشخاص، بينما أصيب 13 حالة بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، وذلك حتى انتهاء عملية رفع الأنقاض.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة بتسكينن الأسر داخل وحدات الإسكان الاجتماعي التابعة للمحافظة لحين الانتهاء من رفع أنقاض العقار المنهار، مع تكليف مديرية التضامن الاجتماعي بعمل أبحاث عن الحالات المصابة والمتوفية من أجل سرعة صرف التعويضات اللازمة لجميع الحالات.

وتمكن رجال قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة منذ قليل من استخراج جثتين من تحت أنقاض عقار رشيد المكون من 8 طوابق بمحافظة البحيرة، والذي انهار صباح اليوم، كما تم استخراج شخص آخر لترتفع أعداد المصابين إلى 9 أشخاص، وتم التحفظ على الجثتن داخل المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

ونشرت "الدستور" الصور الأولى للعقار المكون من 8 طوابق والذي انهار بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة، الأمر الذي أدى إلى إصابة 9 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، وجارى البحث تحت الأنقاض عن أشخاص آخرين بمعرفة قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة.

وكانت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، قد شهدت منذ قليل انهيار عقار سكني مكون من 8 طوابق بمحيط منطقة مسجد الفحارين.

وعلي الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية لمكان الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار المنهار، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط مبنى مكون من ٨ طوابق بشارع الوسطاني بمركز رشيد، وتم الانتقال السريع إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن مصرع 4 أشخاص، بينما تم إصابة 13 شخصًا، وهم " محمد.س.ع "٥ سنوات مقيم بمدينة رشيد اشتباه ما بعد الارتجاج، "سالي.ف.ع"٣٠ سنة رشيد مصابة باضطراب بدرجة الوعب، "محمد.س.م" ١١ سنة مصلب بكسر بالزراع الأيسر، "سعيده.ح.ح"، ٦٧ سنة رشيد مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، " شيماء.ع. ف" ١٨ سنة، رشيد، مصابة بكدمات و سحجات بالجسم، "محمد.م.ر" ١٦ سنة، رشيد، مصاب جروح متفرقة بالجسم، "إبراهيم. م. ا"٣٠ سنة، رشيد، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى،"أحمد.م.س" ١٦ سنة، رشيد، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وتم عمل الإسعافات الأوليه و الفحوصات الطبية اللازمة.

كما تم استخراج "محمد.ر. م "١٠ شهور جثه هامدة، و"أسعد.م.س"٣٨ سنة، رشيد، جثة هامدة تحت تصرف النيابة.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وتم فصل جميع الخدمات المختلفة عن العقار، كما تم عمل كردون أمني بمحيط المنزل المنهار، وجاري رفع الأنقاض والبحث عن أشخاص آخرين.