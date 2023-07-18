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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تصادم 5 سيارات وإصابة 7 من بينهم ضابط أعلى نفق الجولف بالقاهرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم 5 سيارات أعلى نفق الجولف اتجاه القطامية أمام المتجه إلى مدينة نصر مما تسبب في زحام مرورى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات أعلى نفق الجولف اتجاه القطامية أمام قائدي السيارات المتجهة إلى مدينة نصر مما تسبب في زحام مرورى.

وكشف الفحص الأولي تصادم 5 سيارات ملاكي فيما أصيب 7 أشخاص من بينهم ضابط وأمين شرطة وجارٍ حصر المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، أمر بتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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