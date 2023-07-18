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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ريم طارق تكشف عن خيانة حسن شاكوش بنهار رمضان مع فنانة شهيرة

ريم طارق وحسن شاكوش
ريم طارق وحسن شاكوش

كشفت ريم طارق، طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، عن بعض أسباب طلاقها، مؤكدة أنها بسبب تعرضها للخيانة.

وقالت “ريم”، خلال حوارها ببرنامج "90 دقيقة"، مع  الإعلامية بسمة وهبة،والمذاع عبر فضائية "المحور": "كنا في نهار رمضان، كان في ممثلة مشهورة عندها مشكلة صحية راح أكل معها في شاليه بالعين السخنة، ولما رجع البيت كتبت له وصلت يا حبيبي.. بينهم علاقة". 

وأضافت: "قعدت 30 يوم في شهر رمضان أشوف حاجات زي كده ومختلفة، وفي وقت من الأوقات الفنانة دي حبت تسمعني صوتها، كانوا مع بعض وقعدت تضحك.. بس حلال عليها، والحرف الثالث من اسمها هو الراء، لترد عليها بسمة وهبة قائلة: "مترجعيش لحسن". 

تراجعه عن التبرع للجمعيات الخيرية 

وتابعت: "سبب آخر، كنا في رمضان وكان يبث لايفات وقال لي سأحصل على هدايا عبارة عن مبالغ من المال، وكان يقول لي يحرم علي كل جنيه بيدخل من تيك توك، هاخده وهتبرع به لجمعيات خيرية للأطفال، فرحت عشان قالي إني أنا اللي هتبرع، ولما اللايفات خلصت الموضوع اتنسى.. وأخد الفلوس، وأطلب منك مواجهة حسن شاكوش".

ريم طارق حسن شاكوش ممثلة مشهورة الخيانة شهر رمضان تيك توك

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