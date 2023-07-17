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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حياة كريمة": قانون التحالف الوطني يُوثق لمرحلة فارقة في تاريخ العمل الأهلي

حياة كريمة
حياة كريمة

أشادت مؤسسة "حياة كريمة" إقرار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، من أجل تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع سعيًا لتحقيق مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالتعاون بين مؤسسات العمل الأهلي والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة.

وتفخر مؤسسة "حياة كريمة" بكونها إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومن مؤسسيه، حيث ساهمت في تأسيسه منذ مارس 2022، ضمن مجموعة من أهم مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل بدون كلل للوقوف على كافة احتياجات المجتمع المصري، وتشرفت المؤسسة بالعمل تحت مظلة التحالف في اطار خطة عمل مشتركة بين كافة اعضاءه، لإرساء قواعد العمل التنموي التشاركي في مصر، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأولى بالرعاية، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتخفيف العبء عن المواطنين.

 واكدت “حياة كريمة” أن ذلك يتم باعتماد آلية عمل محكمة ومميكنة بشكل كامل، وقاعدة بيانات مشتركة لضمان وصول الخدمات للمستحقين. 

وأكدت عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وعضو التحالف، أن هذا القانون يعتبر انجاز تاريخي لانه يوثق لمرحلة فارقة في تاريخ العمل التنموي والخيري في مصر، كما يعكس ايمان الدولة الشديد بأهمية المجتمع المدني كونه الضلع الثالث للتنمية.

 وتٌشيد المؤسسة بإقرار القانون، الذي يأتي تكليلًا لجهود التحالف على مدار أكثر من عام، والذي بدوره سيعمل على تكاتف الجهود الوطنية الخيرية والتنموية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، من خلال تنفيذ مشروعات في مختلف المجالات على المستوى القومي، ودعم وتأسيس أعمال ومشروعات المبادرات الاجتماعية للتنمية، وذلك بالتعاون الكامل مع مؤسسات المجتمع المدني، ليكون بمثابة مظلة لتوحيد وتنسيق جهود التعاون بين مؤسسات العمل الأهلي وأجهزة الدولة المعنية في دعم العمل التنموي في مصر، وذلك وفقًا لنصوص قانونية قابلة للتنفيذ، تتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان واستكمالاً للمسار التنموى الذى يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة.

مصر حياة كريمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المجتمع المدنى مجلس النواب الرئيس السيسي

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